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    Мятежный офицер полиции Перес убит в Венесуэле

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    Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что вместе с Оскаром Пересом были убиты еще шесть человек, в том числе женщина.
    Вертолет атаковал здание верховного суда
    @Anymngs

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Мятежный полицейский Оскар Перес был уничтожен в ходе операции на окраине Каракаса в понедельник, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

    Беспорядки в столице Венесуэлы
    JUAN BARRETO / AFP
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    Как сообщил Ревероль, среди погибших в ходе операции был "Оскар Альберто Перес, 36 лет". Также, по словам Ревероля, были убиты еще шесть человек, в том числе женщина.

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    Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что разгромленная властями группа мятежного полицейского Оскара Переса готовила теракт у иностранного посольства.

    В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к событиям людей.

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