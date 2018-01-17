Мятежный офицер полиции Перес убит в Венесуэле

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Мятежный полицейский Оскар Перес был уничтожен в ходе операции на окраине Каракаса в понедельник, заявил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

Как сообщил Ревероль, среди погибших в ходе операции был "Оскар Альберто Перес, 36 лет". Также, по словам Ревероля, были убиты еще шесть человек, в том числе женщина.

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Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявлял, что разгромленная властями группа мятежного полицейского Оскара Переса готовила теракт у иностранного посольства.

В конце июня 2017 года группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие скрылись. Власти назвали происшедшее террористической атакой и объявили в розыск причастных к событиям людей.