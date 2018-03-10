наверх
10.03.201808:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Каракас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Флаг Венесуэлы
    Чавес жив. В одной из коммун Каракаса появилась собственная валюта
    05:59 12.12.2017
    88Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Администрация коммуны района Катии заявила, что "во исполнение прямых указаний вечного команданте Уго Чавеса вводит с сегодняшнего дня в обращение коммунальную валюту паналь".
    Киев - второй в мире по дороговизне аренды жилья. Инфографика
    Две зарплаты за жилье. Киев - второй в мире по дороговизне аренды 
    15:35 25.10.2017
    1490
    Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов по аренде жилья (в соотношении с зарплатой), пишет Bloomberg. На первом месте в рейтинге - Каракас, а на седьмом - Москва. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Затопленный ливнями Каракас
    Ливни затопили столицу Венесуэлы
    07:15 05.09.2017
    86
    Автомобили во многих районах венесуэльской столицы наполовину погружены в воду. Люди с трудом передвигаются по дорогам в воде выше колена.
    Метро в Каракасе (Венесуэла)
    Взрыв произошел на станции метро в центре Каракаса
    02:42 16.08.2017
    98Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Управление метрополитена венесуэльской столицы сообщило, что "поезд без тяги" вызвал сильные задержки в системе. Сведения о пострадавших пока не поступали.
    Мощный взрыв на акции протеста в Каракасе
    Мощный взрыв на акции протеста в Каракасе: пострадали военные и полиция 
    21:31 30.07.2017
    165Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    По меньшей мере четыре военных получили ранения в результате взрыва на акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе. Взрыв произошел в районе Альтамира, взорвалось изготовленное в домашних условиях пиротехническое изделие.
    Беспорядки в столице Венесуэлы
    Оппозиция возводит баррикады по всему Каракасу
    23:34 28.07.2017
    309Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Фактически речь идет о прямом противостоянии оппозиции Венесуэлы с властями, так как МВД накануне запретило любые протестные акции с пятницы по вторник, 1 августа.
    В Каракасе жгут полицейские участки и автомобили
    Беспорядки в столице Венесуэлы: бойня у парламента и поджоги авто 
    06:57 06.07.2017
    157Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    ​В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. В среду произошли масштабные столкновения у здания парламента страны.
    В Каракасе жгут полицейские участки и автомобили
    В Каракасе жгут полицейские участки и машины
    06:16 06.07.2017
    199Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Масштабные беспорядки происходят после окончания захвата здания оппозиционной Национальной ассамблеи группой сторонников президента Николаса Мадуро.
    Протесты в Венесуэле
    В Каракасе автомобиль протаранил группу манифестантов
    07:56 21.05.2017
    45
    По данным очевидцев, водитель, который затем скрылся с места преступления на своем авто, задел как минимум пятерых человек. Один пострадавший доставлен в больницу.
    По улицам столицы Венесуэлы прогулялся светящийся Чавес
    Светящийся Чавес "прогулялся" по улицам Каракаса 
    11:50 09.12.2016
    136
    Фигура "светящегося" Уго Чавеса, экс-президента Венесуэлы, появилась в четверг вечером на улицах столицы страны Каракаса. В сети появилось видео, на котором видна "шагающая" по улицам города огромная фигура Чавеса.
    Флаг Венесуэлы и США
    Венесуэла собрала уже больше 5 млн подписей против действий США
    03:41 30.03.2015
    111
    Утром мы собрали уже 5 миллионов одну тысячу 58 подписей, это послание для всего народа Венесуэлы, чтобы люди оставались мобилизованы, мы пойдем до 10 миллионов подписей, заявил мэр столицы Венесуэлы Хорхе Родригес.
    Итоги дня в фотографиях. 19 марта 
    18:50 19.03.2015
    176
    Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в четверг встретился с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.
    Трущобы Каракаса
    Автобус перевернулся под Каракасом, шесть человек погибли
    01:30 03.11.2014
    38
    Авария произошла утром в воскресенье в районе Тронкаль в пригороде Каракаса. Автобус, в котором находилось около 50 пассажиров, выполнял рейс Карипито-Каракас.
    Уго Чавес
    Институт по изучению идей Чавеса заработал в Венесуэле
    04:14 15.10.2014
    73
    По словам главы института, брата Чавеса Адана, новый научный центр позволит углубить "гражданско-военный союз" в Венесуэле, являющийся наследием лидера боливарианской революции.
    Беспорядки в Венесуэле
    Подозреваемые в убийстве депутата в Венесуэле помещены под стражу
    05:46 12.10.2014
    71
    Суд венесуэльской столицы Каракаса в субботу поместил под стражу предполагаемых убийц депутата парламента Роберта Серры и его подруги.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Президент Венесуэлы сообщил о задержании четырех групп террористов
    07:52 03.10.2014
    292
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о задержании в стране сразу четырех террористических групп, планировавших организовать взрывы в центре страны.
    Жители трущоб Каракаса. Архивное фото
    Полиция арестовала не менее 80 протестующих в столице Венесуэлы
    10:02 15.05.2014
    11
    Полиция Венесуэлы задержала в Каракасе не менее 80 демонстрантов, требовавших у правительства страны освободить из тюрем тех, кто был арестован ранее при разгоне оппозиции.
    Каракас
    Самый опасный город на Земле находится в Гондурасе
    07:54 08.02.2013
    25
    Второе место в списке опасных городов занимает мексиканский курорт Акапулько. Через этот город проходят пути наркотрафика из Центральной Америки в США.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны