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Утром мы собрали уже 5 миллионов одну тысячу 58 подписей, это послание для всего народа Венесуэлы, чтобы люди оставались мобилизованы, мы пойдем до 10 миллионов подписей, заявил мэр столицы Венесуэлы Хорхе Родригес.