Киев занял второе место в десятке самых дорогих городов по аренде жилья (в соотношении с зарплатой), пишет Bloomberg. На первом месте в рейтинге - Каракас, а на седьмом - Москва. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
По меньшей мере четыре военных получили ранения в результате взрыва на акции протеста в столице Венесуэлы Каракасе. Взрыв произошел в районе Альтамира, взорвалось изготовленное в домашних условиях пиротехническое изделие.
В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. В среду произошли масштабные столкновения у здания парламента страны.
Фигура "светящегося" Уго Чавеса, экс-президента Венесуэлы, появилась в четверг вечером на улицах столицы страны Каракаса. В сети появилось видео, на котором видна "шагающая" по улицам города огромная фигура Чавеса.
Утром мы собрали уже 5 миллионов одну тысячу 58 подписей, это послание для всего народа Венесуэлы, чтобы люди оставались мобилизованы, мы пойдем до 10 миллионов подписей, заявил мэр столицы Венесуэлы Хорхе Родригес.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".