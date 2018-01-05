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    Мадуро пообещал судить главу парламента Венесуэлы

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    Николас Мадуро убежден, что президент США Дональда Трамп ведет атаку на Венесуэлу, в том числе с помощью главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хулио Борхеса.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Associated Press Seth Wenig

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отдать под суд главу оппозиционной Национальной ассамблеи Хулио Борхеса.

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    JUAN BARRETO / AFP
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    "Он предстанет перед правосудием за весь тот вред, который причинил Венесуэле", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

    По словам президента, Борхес только что вернулся в страну из-за границы, где находился с 29 ноября. Мадуро считает, что президент США Дональда Трамп ведет атаку на Венесуэлу, в том числе с помощью Борхеса.

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    Ранее Мадуро заявил, что 11 января в Доминиканской Республике будут возобновлены переговоры с венесуэльской оппозицией относительно нормализации ситуации в стране.

    С сентября прошлого года состоялись уже три раунда переговоров, пока соглашения достигнуто не было, однако стороны констатировали определенный прогресс.

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