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    Парламент Венесуэлы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро пообещал судить главу парламента Венесуэлы
    06:57 05.01.2018
    58Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Николас Мадуро убежден, что президент США Дональда Трамп ведет атаку на Венесуэлу, в том числе с помощью главы оппозиционной Национальной ассамблеи Хулио Борхеса.
    Беспорядки под парламентом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
    Парламент Венесуэлы созвал чрезвычайную сессию
    05:11 05.08.2017
    90Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Созыв собрания был проведен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция и многие страны мира не признали выборы, указывая, что процесс должен быть осуществлен через референдум.
    Пострадавшие во время захвата парламента Венесуэлы
    Из захваченного парламента Венесуэлы началась массовая эвакуация
    02:32 06.07.2017
    121Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Эвакуация началась после многочасового захвата здания оппозиционного парламента группой людей. Всего в здании удерживались около 350 человек, которым нападавшие просто не давали возможности выйти наружу.
    Юноша был убит в Венесуэле при разгоне оппозиции, более 160 человек пострадали. Видео
    Юноша был убит в Венесуэле при разгоне оппозиции, более 160 человек пострадали 
    05:06 04.05.2017
    58Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Молодой человек в возрасте 17 лет был убит в среду в ходе разгона маршей оппозиции в столице Венесуэлы Каракасе, сообщил мэр муниципии Барута Херардо Блайд.
    Массовые протесты в Венесуэле против президента. Архивное фото
    Оппозиция Венесуэлы заявляет о "госперевороте"
    01:30 02.05.2017
    115Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    По словам одного из лидеров оппозиции, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса, президент Венесуэлы Николас Мадуро укрепляет государственный переворот и углубляет серьезный кризис.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    В Венесуэле Мадуро объявил о созыве учредительного собрания
    00:51 02.05.2017
    66Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Согласно заявлению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, согласно статье 347 конституции он созывает "высшую учредительную власть, чтобы рабочий класс и народ созвали учредительное собрание".
    Флаг Венесуэлы
    В Венесуэле объявлен гуманитарный кризис
    06:14 15.03.2017
    425
    По словам главы венесуэльского парламента Хулио Борхеса, правительство пытается скрыть истинное катастрофическое положение, в котором оказались граждане страны.
    Парламент Венесуэлы. Архивное фото
    Парламент Венесуэлы не обладает полномочиями для смещения президента - суд
    02:32 10.01.2017
    68
    Согласно опубликованному заявлению Верховного суда Венесуэлы, депутатам было указано воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Парламент Венесуэлы объявил Мадуро оставившим свой пост
    23:20 09.01.2017
    633
    Депутаты действовали в рамках 233 статьи Конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.
    Массовые протесты в Венесуэле против президента, есть погибшие
    Массовые протесты в Венесуэле против президента, есть погибшие 
    02:59 30.10.2016
    181
    Акция оппозиции под названием "Штурм Венесуэлы" была начата оппозицией после решения судов о приостановке процедуры сбора подписей за проведение референдума о прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Парламент Венесуэлы обвинил Мадуро в государственном перевороте
    00:23 24.10.2016
    187
    Оппозиционеры считают, что тот факт, что режим Мадуро заблокировал референдум по прекращению полномочий действующего президента, может быть расценен как государственный переворот.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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