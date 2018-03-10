Эвакуация началась после многочасового захвата здания оппозиционного парламента группой людей. Всего в здании удерживались около 350 человек, которым нападавшие просто не давали возможности выйти наружу.
Согласно опубликованному заявлению Верховного суда Венесуэлы, депутатам было указано воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий.
Акция оппозиции под названием "Штурм Венесуэлы" была начата оппозицией после решения судов о приостановке процедуры сбора подписей за проведение референдума о прекращении полномочий президента Николаса Мадуро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".