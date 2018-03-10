Исеа, помимо поста главы Минфина, возглавлял также штат Арагуа до 2012 года и был президентом банка организации АЛБА. Затем он влился в ряды критиков венесуэльских властей, поддержав заявления о коррупции среди министров правительства Мадуро.
"Мы в нашей независимой Венесуэле требуем от тех, кто сейчас преследует и обвиняет Россию, прекратить нападки в ее адрес, требуем прекратить поиск (предлогов) для войны против России", - сказал Мадуро.
Венесуэльские власти конфисковали в результате спецоперации 363 килограмма кокаина высшей пробы, сообщил в ночь на воскресенье глава операционного стратегического командования Боливарианских вооруженных сил Владимир Падрино.
В Венесуэле полиции не доверяют 74% респондентов, только 19% взрослых не боятся ночью ходить по улицам, а 22% опрошенных сообщили, что либо они, либо их родные становились жертвами грабежей в течение последнего года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".