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    ВЕНЕСУЭЛА

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 42
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    Беспорядки в Венесуэле
    Уличные протесты в Венесуэле закончились массовыми задержаниями
    01:34 14.09.2014
    47
    Более 60 человек задержаны в Венесуэле в ходе возобновившихся массовых протестов против политики властей, сообщает в субботу мексиканское издание El Universal.
    Николас Мадуро
    Венесуэла предлагает создать резервный финансовый фонд Южной Америки
    07:55 12.09.2014
    77
    "Создание фонда является обязательным, думаю, что прошло достаточно времени, чтобы <...> перейти к этапу определения и строительства могущественного фонда южноамериканских резервов", - сказал Мадуро.
    Жители Газы на месте разрушенного дома. Архивное фото
    Венесуэла отправила в сектор Газа самолет с гуманитарной помощью
    05:02 12.09.2014
    57На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Венесуэла отправила в четверг в Палестину еще один самолет с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа, пострадавших в результате операции израильских войск, сообщает канал Telesur.
    Николас Мадуро. Архивное фото
    Президент Венесуэлы предлагает создать резервный фонд Южной Америки
    01:45 12.09.2014
    64
    Николас Мадуро выступил с инициативой создать в Южной Америке новый финансовый резервный фонд, который вместе с Южноамериканским банком поможет строительству новой финансовой архитектуры мира.
    Бумага
    Старейшая газета Венесуэлы перестанет выходить из-за нехватки бумаги - СМИ
    09:43 11.09.2014
    49
    Самое старое печатное издание Венесуэлы газета El Impulso временно прекращает выходить в печатном виде из-за дефицита бумаги и дополнительных расходов.
    Флаг Венесуэлы
    Интерпол объявил в розыск экс-министра правительства Чавеса
    07:21 04.09.2014
    55
    Исеа, помимо поста главы Минфина, возглавлял также штат Арагуа до 2012 года и был президентом банка организации АЛБА. Затем он влился в ряды критиков венесуэльских властей, поддержав заявления о коррупции среди министров правительства Мадуро.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве Венесуэлы
    06:39 03.09.2014
    36
    По информации газеты El Nacional, Мадуро заявил о начале осуществления так называемых "пяти революций", которые позволят стране преодолеть нынешний кризис.
    Николас Мадуро
    Создатели сериала Legends извинились перед президентом Венесуэлы - министр
    04:30 03.09.2014
    41
    "Производители американского сериала Legends приносят извинения президенту Боливарианской республики Венесуэла Николасу Мадуро за эти гнусности", - написала Родригес в своем микроблоге в Twitter.
    Нефть. Архивное фото
    Венесуэла купила первую партию нефти из Алжира - СМИ
    23:28 02.09.2014
    60
    PDVSA будет использовать алжирскую нефть для смешивания с добываемой в Венесуэле тяжелой нефтью, необходимого для ее продажи иностранным покупателям. Партия будет отправлена в Венесуэлу в октябре.
    Флаг Венесуэлы
    Президент Венесуэлы требует от Запада прекратить нападки в адрес РФ - ТВ
    04:47 02.09.2014
    82Санкции в отношении России_2014
    "Мы в нашей независимой Венесуэле требуем от тех, кто сейчас преследует и обвиняет Россию, прекратить нападки в ее адрес, требуем прекратить поиск (предлогов) для войны против России", - сказал Мадуро.
    Кокаин. Архивное фото
    Свыше 360 килограммов кокаина конфисковано в Венесуэле
    04:40 31.08.2014
    61
    Венесуэльские власти конфисковали в результате спецоперации 363 килограмма кокаина высшей пробы, сообщил в ночь на воскресенье глава операционного стратегического командования Боливарианских вооруженных сил Владимир Падрино.
    Никарагуа. Архивное фото
    Никарагуа просит у стран Латинской Америки помощи для спасения шахтеров
    02:26 30.08.2014
    40
    Власти Никарагуа обратились с просьбами о помощи к Чили, Мексике и Венесуэле, чтобы спасти остающихся под завалами в шахте по добыче золота горняков, сообщает издание Milenio.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Президент Венесуэлы отказывается признавать ошибки в экономике
    04:32 27.08.2014
    45
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро отрицает наличие собственных ошибок, приведших к кризисной ситуации в экономике страны, обвиняя во всех бедах оппозицию.
    Беспорядки в Венесуэле
    Венесуэла названа самой опасной страной мира - индекс
    04:33 24.08.2014
    80
    В Венесуэле полиции не доверяют 74% респондентов, только 19% взрослых не боятся ночью ходить по улицам, а 22% опрошенных сообщили, что либо они, либо их родные становились жертвами грабежей в течение последнего года.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Дактилоскопия освободит венесуэльцев от контрабандистов, заявил Мадуро
    04:00 23.08.2014
    48
    Установки устройств для считывания отпечатков пальцев при покупке продуктов в Венесуэле появятся во всех продуктовых магазинах не позднее 30 ноября.
    Николас Мадуро
    Президент Никарагуа заявил о готовящемся заговоре против Мадуро
    23:28 22.08.2014
    65
    Подробностей якобы готовящегося переворота президент Никарагуа Даниэль Ортега не привел, отметив лишь, что речь идет о державах, проповедующих экспансию и свою гегемонию в мире.
    Флаг Венесуэлы
    Венесуэла вводит продажу товаров по отпечаткам пальцев - СМИ
    04:07 22.08.2014
    49
    Крайним сроком установки считывающих отпечатки пальцев устройств должно стать 30 ноября этого года, заявил глава верховного управления по защите общественно-экономических прав.
    Доллары США
    Сеть магазинов в Венесуэле оштрафована на $4 млн за очереди на кассах
    02:26 22.08.2014
    48
    В момент проверки магазина в очереди стояли как минимум 1 тысяча человек, а работали всего девять из 24 касс.
    Флаг Венесуэлы
    Правительство Венесуэлы ушло в отставку по собственному желанию - СМИ
    06:30 19.08.2014
    60
    Правительство Венесуэлы, чтобы дать возможность президенту провести реорганизацию кабинета, ушло в отставку по собственному желанию.
    Флаг Венесуэлы
    Венесуэла отправила самолет с гумпомощью для Палестины - ТВ
    04:22 13.08.2014
    48На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю
    Венесуэла отправила 12 тонн помощи для Палестины, в течение 48 часов вылетит еще один самолет с 15 тоннами. Среди отправленной помощи - медикаменты, одежда, обувь и медицинское оборудование.
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