В минувший понедельник Мадуро обвинил США в ведении войны против российской и венесуэльской экономик путем снижения цены нефти. По его словам, имеет место спланированная война, чтобы разрушить Россию и Венесуэлу путем введения различных санкций.
Неизвестные похитили из музея в австралийском городе Маунт Марта, штат Виктория, ценные экспонаты, которые принадлежали императору Наполеону I, передает во вторник австралийская телерадиовещательная корпорация ABC News.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".