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    Наполеон Бонапарт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Репродукция портрета Наполеона
    Останки 200 солдат армии Наполеона обнаружены в немецком Франкфурте
    04:58 18.09.2015
    178
    По данным местных властей, солдаты скорее всего погибли от эпидемии тифа или ран, полученных в сражениях в районах, расположенных вблизи сегодняшнего Франкфурта.
    М. И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения. Художник А. Шепелюк
    День Бородинского сражения. Справка
    03:23 08.09.2015
    202
    Бородинское сражение - генеральное сражение Отечественной войны 1812 года. Во французской историографии и мемуаристике сражение называется Битвой на Москве-реке (Bataille de la Moskova).
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Президент Венесуэлы считает "вульгарной" атаку США на экономику России
    03:50 31.12.2014
    57
    В минувший понедельник Мадуро обвинил США в ведении войны против российской и венесуэльской экономик путем снижения цены нефти. По его словам, имеет место спланированная война, чтобы разрушить Россию и Венесуэлу путем введения различных санкций.
    Репродукция портрета Наполеона
    Двести десять лет назад Наполеон был провозглашен императором Франции
    02:32 02.12.2014
    1805
    2 декабря 1804 года в ходе пышной церемонии, проходившей в соборе Парижской Богоматери с участием папы римского, Наполеон короновал себя императором французов.
    Аукцион. Архивное фото
    Шляпа Наполеона ушла с молотка во Франции почти за 1,9 млн евро
    18:32 16.11.2014
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    Имя покупателя не называется, однако известно, что он из Южной Кореи. Коллекционер заплатил за реликвию 1 миллион 884 тысячи евро.
    Президент Петр Порошенко
    Цель и мечта Порошенко
    16:43 21.10.2014
    926Украина. Политический кризис
    Администрация Президента Украины готовит на своей политической "кухне" новое блюдо по специальному рецепту.
    Бюст Наполеона
    Неизвестные похитили вещи Наполеона I из музея в Австралии - СМИ
    09:02 15.04.2014
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    Неизвестные похитили из музея в австралийском городе Маунт Марта, штат Виктория, ценные экспонаты, которые принадлежали императору Наполеону I, передает во вторник австралийская телерадиовещательная корпорация ABC News.
    Копия завещания Наполеона ушла с молотка во Франции за 375 тыс евро
    17:14 06.11.2013
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    Единственная копия завещания французского императора Наполеона I Бонапарта продана на торгах аукционного дома Druout за 375 тысяч евро, передают в среду французские СМИ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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