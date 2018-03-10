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    Уго Чавес (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 85
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    В Венесуэле протестующие громят памятники экс-президенту Уго Чавесу. Видео
    В Венесуэле протестующие громят памятники экс-президенту Уго Чавесу 
    23:59 06.05.2017
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    Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу на площади в городе Вилья-дель-Росарио. Видео инцидента было размещено в социальных сетях.
    По улицам столицы Венесуэлы прогулялся светящийся Чавес
    Светящийся Чавес "прогулялся" по улицам Каракаса 
    11:50 09.12.2016
    136
    Фигура "светящегося" Уго Чавеса, экс-президента Венесуэлы, появилась в четверг вечером на улицах столицы страны Каракаса. В сети появилось видео, на котором видна "шагающая" по улицам города огромная фигура Чавеса.
    Американский режиссер Оливер Стоун
    Фильм Стоуна о Чавесе получил награду на кубинском фестивале
    16:46 30.10.2014
    36
    В картине использованы интервью нынешнего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, ряда других президентов - Рафаэля Корреа, Хосе Мухики, Кристины Фернандес и Эво Моралеса.
    Уго Чавес
    Институт по изучению идей Чавеса заработал в Венесуэле
    04:14 15.10.2014
    73
    По словам главы института, брата Чавеса Адана, новый научный центр позволит углубить "гражданско-военный союз" в Венесуэле, являющийся наследием лидера боливарианской революции.
    Гавана
    Власти Кубы накажут авторов идеи выпустить парфюм в честь Чавеса и Че
    05:39 28.09.2014
    50
    Совет Министров Кубы квалифицировал как безответственное намерение кубинской парфюмерной компании Labiofarm выпустить туалетную воду "Эрнесто" и "Уго" в честь революционера Эрнесто Че Гевары и президента Венесуэлы Уго Чавеса.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Мадуро объявил 8 декабря Днем верности и любви к Чавесу
    19:45 05.11.2013
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    Декрет предусматривает проведение по всей территории страны "торжественных мероприятий и актов памяти, посвященных его боливарианскому учению, бесконечной любви к народу, защите его наследия и его примера".
    Николас Мадуро
    Мадуро предложил изучать идеи Чавеса в учебных заведениях Венесуэлы
    08:29 11.10.2013
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    Николас Мадуро предложил изучать идеи его предшественника - скончавшегося Уго Чавеса в учебных заведениях страны. По его словам, наследие команданте представляет собой "самые продвинутые труды ХХI века".
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Мадуро уверен, что Уго Чавес был искусственно заражен раком
    08:44 28.08.2013
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    Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил во вторник уверенность, что кто-то намеренно вызвал причины ракового заболевания, от которого скончался в начале марта его предшественник на посту главы государства Уго Чавес.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Мадуро утверждает, что Чавес является ему в образе птички
    09:15 13.06.2013
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    "Смотри, смотри, эта птичка ищет меня, смотри, она пролетела здесь! А потом говорят, что я выдумываю - но они пролетела с песней, эта птичка счастлива, потому что я работаю", - заявил Мадуро.
    Уго Чавес
    Чавес посмертно получил награду в области журналистики в Венесуэле
    08:40 07.06.2013
    5
    Бывший президент Венесуэлы Уго Чавес был удостоен посмертно национальной премии в области журналистики в Венесуэле имени Симона Боливара, сообщают в четверг латиноамериканские СМИ.
    Ставленник Чавеса победил на выборах в Венесуэле
    10:01 15.04.2013
    10
    Николас Мадуро, названный предыдущим главой государства Уго Чавесом своим преемником, побеждает на выборах президента в Венесуэле: по предварительным данным Национального избирательного совета страны.
    Уго Чавес
    Власти Венесуэлы наградили кубинских врачей за лечение Уго Чавеса
    07:44 20.03.2013
    5Умер Уго Чавес
    Правительство Венесуэлы наградило группу кубинских врачей, которые с середины 2011 года лечили экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, скончавшегося 5 марта от рака.
    Прощание с президентом Венесуэлы Уго Чавесом
    Венесуэльцы снова стоят в очереди, чтобы отдать дань памяти Чавесу
    19:06 16.03.2013
    6Умер Уго Чавес
    Огромная очередь образовалась с утра субботы у дверей Музея революции в столице Венесуэлы Каракасе, где накануне был установлен мраморный саркофаг с телом усопшего президента Уго Чавеса.
    Прощание с Уго Чавесом
    Тело Чавеса не будет бальзамировано
    10:16 16.03.2013
    4Умер Уго Чавес
    По словам министра, группа российских медиков, осмотревшая останки Чавеса, пришла к выводу, что для осуществления всей процедуры бальзамирования тело команданте необходимо было перевезти в Россию на срок от 7 до 8 месяцев.
    Венесуэла скорбит по Уго Чавесу
    Гроб с телом Чавеса перевозят в Музей революции в Каракасе
    20:07 15.03.2013
    9Умер Уго Чавес
    В присутствии десятков тысяч венесуэльцев в пятницу утром гроб с телом президента Уго Чавеса начал свой путь по улицам Каракаса в траурном кортеже из здания военной академии в Музей революции.
    Порошок зеленого чая
    Зеленый чай и кофе могут снизить риск инсульта, утверждают ученые
    07:44 15.03.2013
    109
    Регулярное употребление кофе и зеленого чая способно снизить риск инсульта на 14-20%, установили японские ученые.
    Проащние с Уго Чавесом
    Мадуро: Забальзамировать тело Чавеса будет непросто
    08:22 14.03.2013
    10Умер Уго Чавес
    Чавес скончался 5 марта, а решение о бальзамировании его тела было принято лишь два дня спустя.
    Мадуро назвал болезнь Чавеса "странной"
    11:10 09.03.2013
    4Умер Уго Чавес
    "Очень странная из-за своей скорости развития и других факторов, которые станут известными в свое время", - сказал Мадуро.
    Шон Пенн
    Шон Пенн принял участие в прощании с Чавесом
    11:00 09.03.2013
    10Умер Уго Чавес
    Пенн, как и известный режиссер Оливер Стоун, поддерживал дружеские связи с "команданте" Чавесом и неоднократно встречался с венесуэльским лидером.
    Прощание с Уго Чавесом
    Доступ к гробу с телом Чавеса вновь открыли для населения
    10:50 09.03.2013
    6Умер Уго Чавес
    Венесуэльцы проводят в очереди в Военную Академию, где установлен гроб с телом Чавеса, более 10 часов, и число желающих попрощаться с президентом продолжает прибывать.
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