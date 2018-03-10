Фигура "светящегося" Уго Чавеса, экс-президента Венесуэлы, появилась в четверг вечером на улицах столицы страны Каракаса. В сети появилось видео, на котором видна "шагающая" по улицам города огромная фигура Чавеса.
Совет Министров Кубы квалифицировал как безответственное намерение кубинской парфюмерной компании Labiofarm выпустить туалетную воду "Эрнесто" и "Уго" в честь революционера Эрнесто Че Гевары и президента Венесуэлы Уго Чавеса.
Декрет предусматривает проведение по всей территории страны "торжественных мероприятий и актов памяти, посвященных его боливарианскому учению, бесконечной любви к народу, защите его наследия и его примера".
Николас Мадуро предложил изучать идеи его предшественника - скончавшегося Уго Чавеса в учебных заведениях страны. По его словам, наследие команданте представляет собой "самые продвинутые труды ХХI века".
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил во вторник уверенность, что кто-то намеренно вызвал причины ракового заболевания, от которого скончался в начале марта его предшественник на посту главы государства Уго Чавес.
По словам министра, группа российских медиков, осмотревшая останки Чавеса, пришла к выводу, что для осуществления всей процедуры бальзамирования тело команданте необходимо было перевезти в Россию на срок от 7 до 8 месяцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".