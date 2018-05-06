Горячий кубинский ангелочек, воспаривший на модный Олимп Америки

Рейчел Валлори появилась в модельном бизнесе после иммиграции в США с Кубы шесть лет назад.

"Мне захотелось попасть в этот бизнес, когда мне было 15 лет, но я не могла реализовать свои мечты, пока не переехала в США, — сообщила рожденная в Гаване красотка – начинать с нуля было тяжело, но 2,5-часовые поездки на автобусе на кастинги давались мне ещё тяжелее".

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Удача улыбнулась ей, когда ее заметили в агентстве Next Models Miami. С ней сразу подписали контракт, и с тех пор не останавливаясь несется вверх. Сегодня у девушки опыт работы на Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

"Для меня это было мечтой, стоять рядом с супермоделями, которые борются за свои мечты". Теперь она в агентстве FORD Models в Лос-Анджелесе.

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