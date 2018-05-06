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    Фотоленты

    Горячий кубинский ангелочек, воспаривший на модный Олимп Америки

    (обновлено: )127
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori
    Рейчел Валлори
    Рейчел Валлори
    rachellvallori

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    Рейчел Валлори

    Рейчел Валлори появилась в модельном бизнесе после иммиграции в США с Кубы шесть лет назад.

    "Мне захотелось попасть в этот бизнес, когда мне было 15 лет, но я не могла реализовать свои мечты, пока не переехала в США, — сообщила рожденная в Гаване красотка – начинать с нуля было тяжело, но 2,5-часовые поездки на автобусе на кастинги давались мне ещё тяжелее".

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    Удача улыбнулась ей, когда ее заметили в агентстве Next Models Miami. С ней сразу подписали контракт, и с тех пор не останавливаясь несется вверх. Сегодня у девушки опыт работы на Victoria’s Secret Fashion Show в Нью-Йорке.

    "Для меня это было мечтой, стоять рядом с супермоделями, которые борются за свои мечты". Теперь она в агентстве FORD Models в Лос-Анджелесе.

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