Армандо Харт Давалос умер по причине дыхательной недостаточности. Он был одним из основателей революционного "Движения 26 июля", несколько раз до победы революции сидел в тюрьме за свою революционную деятельность.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.