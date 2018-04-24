Трамп рассказал, что КНДР сделала много уступок, а США их не делали

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в преддверии саммита сделала много уступок, а США — нет.

"Я хочу видеть денуклеаризацию Северной Кореи. Уже много уступок было сделано (со стороны КНДР). Мы не сделали никаких уступок, несмотря на то что СМИ сообщили, что я сделал какие-то уступки. Я даже не обсуждал уступки", — заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я надеюсь, что мы сможем вести дела с Северной Кореей в открытом и честном духе", — добавил президент США.

Ранее США заявляли, что не снимут санкции с КНДР, пока не увидят конкретных шагов Пхеньяна по денуклеаризации

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.