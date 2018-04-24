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    Трамп рассказал, что КНДР сделала много уступок, а США их не делали

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что он в отношениях с КНДР не делал никаких уступок, хотя многие СМИ сообщали обратное.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР в преддверии саммита сделала много уступок, а США — нет.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
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    "Я хочу видеть денуклеаризацию Северной Кореи. Уже много уступок было сделано (со стороны КНДР). Мы не сделали никаких уступок, несмотря на то что СМИ сообщили, что я сделал какие-то уступки. Я даже не обсуждал уступки", — заявил Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

    "Я надеюсь, что мы сможем вести дела с Северной Кореей в открытом и честном духе", — добавил президент США.

    Ранее США заявляли, что не снимут санкции с КНДР, пока не увидят конкретных шагов Пхеньяна по денуклеаризации

    Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.

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