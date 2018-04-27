Появились первые итоги исторической встречи лидеров Корей

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух корейских государств, сообщил представитель администрации Южной Кореи.

"Если соединить железные дороги (КНДР и Южной Кореи — Ред.), можно будет пустить скоростные поезда", — привел слова Мун Чжэ Ина представитель президента Южной Кореи на брифинге после утреннего раунда переговоров, сообщает РИА Новости.

Кроме того, официальный представитель южнокорейского президента заявил, что лидер КНДР выразил готовность посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Если пригласите, то в любое время приеду в Чхонвадэ", — привел слова Ким Чен Ына представитель Муна.

Название официальной президентской резиденции в Сеуле буквально означает "Дом с голубой черепицей".

Представитель администрации Южной Кореи также сообщил, что Ким Чен Ын призвал положить конец истории конфронтации на Корейском полуострове. "Я приехал, чтобы положить конец конфронтации", — привел он слова лидера КНДР.

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По его словам, Мун Чжэ Ин рассказал Ким Чен Ыну о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан на границе с Китаем.

В пятницу Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.