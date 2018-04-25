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    В мире

    Белый дом похвалил КНДР за открытость

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (839)

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    Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что в процессе подготовки встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына КНДР была открыта в своем желании провести денуклеаризацию.
    Флаг США
    Associated Press Julie Jacobson

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Вашингтон полагает, что Пхеньян ведет себя открыто и движется в правильном направлении в преддверии саммита лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP
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    "В процессе (подготовки встречи — Ред.) они (КНДР — Ред.) были открыты в своем желании провести денуклеаризацию. Это будет основной темой. Мы будем этого добиваться и ожидаем, что так и произойдет", — сказала Сандерс на брифинге в Вашингтоне.

    "Мы не будем ослаблять кампанию максимального давления, пока не увидим, что слова претворяются в конкретные действия, но они двигаются в правильном направлении", — добавила она.

    Ранее США заявляли, что не снимут санкции с КНДР, пока не увидят конкретных шагов Пхеньяна по денуклеаризации.

    Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери.

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