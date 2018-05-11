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    В Белом доме объяснили выбор Сингапура для встречи Трампа и Ким Чен Ына

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    Представитель Белого дома пояснил, что безопасность, месторасположение, нейтральность - главные достоинства Сингапура. Встреча американского и северокорейского лидеров состоится 12 июня.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине его нейтральности и безопасности, сообщил РИА Новости представитель Белого дома.

    "Безопасность, месторасположение, нейтральность", — сказал чиновник.

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    Он отметил, что саммит может продлиться "один день, с возможностью продления".

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах сообщил журналистам пула Белого дома, что пока не известно, будут ли Трамп и Ким Чен Ын вести переговоры один на один, или же только в расширенном составе.

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    "Сингапур может обеспечить безопасность обоих президентов", — сказал Шах, ответив, что первая встреча между Китаем и Тайванем прошла именно в Сингапуре. При этом детали саммита по-прежнему предстоит проработать, добавил он.

    Госсекретарь США Майк Помпео уже дважды побывал в Северной Кореи, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с госсекретарем они вернулись в Америку.

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    В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.

    Перед этим 22 мая Трамп примет в Вашингтоне президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

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