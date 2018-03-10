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    Гуам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ким Чен Ын
    Ким Чен Ын назвал последний пуск ракеты "прелюдией к Гуаму"
    01:22 30.08.2017
    230Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Северокорейское радио передало о личном присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына на учениях с испытанием баллистической ракеты "Хвасон-12".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп предрек рост популярности Гуама среди туристов после угроз КНДР
    08:30 12.08.2017
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    По мнению президента США Дональда Трампа, туристический поток на остров Гуам увеличится в десять раз без каких-либо денежных трат "благодаря" КНДР.
    Флаг Японии
    Япония готова сбить ракеты КНДР, выпущенные к Гуаму
    06:44 10.08.2017
    181Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Министр обороны Японии Ицунори Онодэра подчеркнул, что "нельзя сказать, чтобы недостаток сил сдерживания и ударной силы США стал бы критическим для существования Японии".
    Американский бомбардировщик потерпел аварию на Гуаме
    Американский бомбардировщик потерпел аварию на Гуаме
    07:01 19.05.2016
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    Инцидент произошел в районе базы ВВС США Андерсен. Официальный представитель пожарного управления Гуама Кевин Райлли заверил, что речь не идет о нападении или теракте.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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