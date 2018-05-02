Хроника 1 мая: Первомай, газ подорожал, провальные выборы премьера Армении

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 1 мая, в Украине отпраздновали День трудящихся, обошлось без особых эксцессов, но проходившие в Париже и Стамбуле первомайские демонстрации сопровождалась многочисленными беспорядками. В этот же день парламент Армении не смог избрать премьером страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Первомай в Украине

Во вторник, 1 мая, в Украине отпраздновали День трудящихся. В нескольких городах страны прошли праздничные митинги и марши. Среди прочего, мероприятия прошли в Киеве, Одессе, Донецке и Харькове. Не обошлось в этом году без небольших инцидентов: в Одессе участница митинга ударила националиста флагом, после чего ее задержала полиция, а в Харькове активист облил кефиром участников митинга, его ненадолго задержала полиция, но вскоре отпустила.

"Нафтогаз" повысил минимальные цены на газ

НАК "Нафтогаз Украины" с мая повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен (349 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с апрелем, сообщила пресс-служба компании. При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с мая повышается на 5,2% — до 10,041 тысяч гривен (383 долларов) по сравнению с апрелем с учетом НДС.

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Сценарии по Донбассу: Украина рассматривает три варианта

Украина рассматривает три сценария операций, которые могут освободить Донецкую и Луганскую область после переформатирования АТО в Операцию объединенных сил, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. По его словам, на территории ОРДЛО могут применить чисто военную операцию (это наименее вероятный сценарий) или два так называемых "хорватских плана".

В ДТП под Харьковом погиб известный автоблогер

В результате ДТП неподалеку от Кутузовки Харьковской области погиб 22-летний гонщик и блогер Андрей Василенко, известный под прозвищем Amigos. Вероятным виновником аварии оказался экс-сотрудник МВД Украины, сообщают СМИ. По данным ГУ Нацполиции Харьковской области, инцидент произошел 1 мая около 17:20. facebook.com/alexandr.kuzmenko В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

Избиение нардепа Найема

Основной фигурант конфликта с избиением народного депутата от БПП Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве, которого разыскивала полиция, вылетел в Баку, сообщили в столичной прокуратуре. Найема избили в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

В Одессе обстреляли экс-лидера местного отделения "Правого сектора"

В Одессе утром 1 мая злоумышленники стреляли в бывшего главу одесского местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко. Об этом сам пострадавший Стерненко сообщил на своей странице в Facebook. По его словам, нападавший выстрелил ему в область шеи сзади из пистолета, а затем, при задержании, стрелял по очевидцам инцидента.

Армянский "майдан". Парламент не смог избрать премьера

Парламент Армении не смог избрать во вторник, 1 мая, новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна. Позже он призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения, объявить всеобщую забастовку, перекрыть все улицы, дороги, пути к аэропорту. Утром среды Ппротестующие перекрыли центральные улицы Еревана, мосты, междугородние дороги.

Беспорядки в Париже и Стамбуле

Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1200 человек, громили витрины ресторанов и кафе. В то же время полиция Стамбула задержала 84 участника несанкционированной властями первомайской демонстрации. Власти Стамбула санкционировали профсоюзную акцию в честь 1 мая в районе Малтепе.

Ким Чен Ын дал добро на проверку США ядерных объектов КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео сообщил о своем согласии на проведение проверок ядерных объектов его страны. Об этом сообщил во вторник телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник. Как сообщает телеканал, отказ КНДР проходить проверки стал камнем преткновения на шестисторонних переговорах в 2008 году.

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1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. Всемирный день борьбы с астмой — ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).