В Одессе обстреляли экс-лидера местного отделения "Правого сектора" (18+)

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Одессе утром 1 мая злоумышленники стреляли в бывшего главу одесского местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.
Об этом сам пострадавший Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, нападавший выстрелил ему в область шеи сзади из пистолета, а затем, при задержании, стрелял по очевидцам инцидента.
Несмотря на ранение, Стерненко принимал участие в задержании злоумышленника.
Пострадавший рассказал, что в него стреляли из пистолета травматического действия. Стерненко ожидает приезда скорой, а очевидцы сообщают, что нападавших было двое.
Видео задержания можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.
Ранее Нацполиция выложила кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве.