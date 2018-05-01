В Одессе обстреляли экс-лидера местного отделения "Правого сектора" (18+)

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Одессе утром 1 мая злоумышленники стреляли в бывшего главу одесского местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Об этом сам пострадавший Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, нападавший выстрелил ему в область шеи сзади из пистолета, а затем, при задержании, стрелял по очевидцам инцидента.

Несмотря на ранение, Стерненко принимал участие в задержании злоумышленника.

Пострадавший рассказал, что в него стреляли из пистолета травматического действия. Стерненко ожидает приезда скорой, а очевидцы сообщают, что нападавших было двое.

Видео задержания можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.

Ранее Нацполиция выложила кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве.