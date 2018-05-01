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    В Одессе обстреляли экс-лидера местного отделения "Правого сектора" (18+)

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    (обновлено: )64582
    Бывший глава одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко сообщил, что злоумышленник выстрелил ему в область шеи сзади из пистолета.
    Сергей Стерненко
    Сергей Стерненко, facebook

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Одессе утром 1 мая злоумышленники стреляли в бывшего главу одесского местного отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.

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    Об этом сам пострадавший Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

    По его словам, нападавший выстрелил ему в область шеи сзади из пистолета, а затем, при задержании, стрелял по очевидцам инцидента.

    Несмотря на ранение, Стерненко принимал участие в задержании злоумышленника.

    Пострадавший рассказал, что в него стреляли из пистолета травматического действия. Стерненко ожидает приезда скорой, а очевидцы сообщают, что нападавших было двое.

    Видео задержания можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.

    Ранее Нацполиция выложила кадры задержания группировки, продававшей оружие в Киеве.

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