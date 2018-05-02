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    Беспорядки в Париже: под стражу заключены более 100 человек

    (обновлено: )32510
    Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице громили витрины ресторанов и кафе.
    Беспорядки в Париже
    France Info

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Префект полиции Парижа Мишель Дельпюэш заявил, что после беспорядков на первомайской демонстрации в Париже под стражу были заключены 102 человека, сообщает радиостанция France Info.

    Беспорядки в Париже
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    Беспорядки в Париже: прошли массовые задержания

    Ранее префект заявлял, что во время беспорядков были задержаны 200 человек.

    Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1,2 тысячи человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдоналдс". Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге была вынуждена вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решительно осуждает произошедшие беспорядки и подчеркнул, что ответственные за насилие будут привлечены к ответственности за свои действия.

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