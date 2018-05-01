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    Беспорядки в Париже: прошли массовые задержания

    (обновлено: )14712
    Префект полиции Париже Мишель Дельпюэш сообщил, что во время беспорядков на демонстрации в Париже были задержаны 200 человек, около 40 из них направлены в полицейские участки.
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    "В общей сложности мы смогли задержать 200 человек, которые были заблокированы на улице. Около 40 направлены в полицейские участки", — сказал Дельпюэш на пресс-конференции. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал BFMTV.

    Проходившая в Париже первомайская демонстрация сопровождалась многочисленными беспорядками. В ходе шествия молодые люди в черной одежде и масках на лице, которых, по сообщениям префектуры полиции Парижа, было около 1200 человек, громили витрины ресторанов и кафе, нападению подвергся "Макдональдс". Экстремисты сожгли машину. Полиция, которая в первое время не реагировала на происходящее, в конечном итоге вынуждена была вмешаться, применив слезоточивый газ и водометы против провокаторов.

    Глава МВД Франции Жерар Коллон и мэр Парижа Анн Идальго в Twitter заявили, что решительно осуждают произошедшие беспорядки.

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