Не зевай! Какие изменения несет украинцам май

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Конец АТО

В мае в Донбассе уже не будет антитеррористической операции. Как ранее сообщал глава Минобороны Степан Полторак, 30 апреля будет завершено проведение АТО и будет осуществлен переход к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом.

Новой операцией будет руководить командующий Объединенных сил, президент его уже назначил — это Сергей Наев.

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По словам Полторака, командующий Объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны — не только ВСУ, но и СБУ, милиции, Нацгвардии, пограничников. Основная его задача — "освободить территорию от оккупантов и защитить территориальную целостность Украины".

По вопросу о численности украинских сил в Донбассе Полторак уточнял, что "все будет зависеть от обстановки".

2 мая больше не выходной

В этом году впервые в Украине выходного на 2 мая для населения не будет. Соответствующее решение было принято в минувшем году парламентом, который также переименовал День солидарности трудящихся, отмечающийся 1 мая, в День труда.

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При этом украинцы будут отдыхать четыре дня подряд – с 28 апреля по 1 мая включительно. Рабочий день 30 апреля переносится на субботу, 5 мая, он будет сокращенным. Также сокращенным на один час будет рабочий день 8 мая. День победы — 9 мая приходится на среду и он также будет выходным днем.

День Святой Троицы приходится на 27 мая — воскресенье, соответственно выходной переносится и на понедельник — 28 мая. Таким образом, у украинцев будут еще одни длительные выходные — 26, 27 и 28 мая.

Снова подорожает газ

С 1 мая НАК "Нафтогаз Украины" снова повысит минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен (349 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с апрелем.

При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с мая повышается на 5,2% — до 10,041 тысяч гривен (383 долларов) по сравнению с апрелем с учетом НДС.

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Напомним, что с 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.

Субсидии пересчитают

С мая в связи с окончанием отопительного сезона органы соцзащиты пересчитают сумму субсидии для украинцев. Учитывая повышение минимальной заработной платы и пенсии, субсидиантов станет меньше, а некоторые из них вообще потеряют право на помощь от государства.

Понять, будет ли субсидия, можно, просчитав совокупный ежемесячный доход семьи за вторую половину 2017 года — с 1 июля по 31 декабря. Например, если среднемесячный доход семьи из троих человек – 18 тысяч гривен, средний доход одного члена семьи – 6000 гривен. По формуле: 6000/2х1684 (прожиточный минимум для работоспособных граждан в 2017 году)х15% = 26,7%. Это 4806 гривен от среднемесячного дохода семьи. Если этой суммы хватит на оплату коммуналки в пределах нормативов, то семья субсидию потеряет.

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При этом в Министерстве социальной политики говорят, что точные данные о том, сколько семей получат субсидии, будут не раньше июня 2018 года. Также там обещают, что с мая реестр субсидиантов будет открыт для всех.

Изменится коммуналка

В мае вступят в силу отдельные нормы закона "О жилищно-коммунальных услугах", которому Рада дала зеленый свет в минувшем году. Согласно нововведениям, в оплату коммунальных услуг будет входить плата за абонентское обслуживание, за обслуживание внутридомовых систем и плата за услугу.

Также поставщики коммунальных услуг с мая смогут лишать услуг должников, предупредив об этом за 30 дней. Но это не касается газоснабжения и электричества.

Вырастет цена на связь

Не порадует украинцев в последний весенний месяц и подорожание интернета. С 1 мая крупнейший украинский провайдер телекоммуникационных услуг "Воля" повысит тарифы в среднем на 7%.

Цены вырастут на всех виды услуг, предоставляемых компанией. В частности, интернет-пакет, который ныне обходится пользователям в 140 грн в месяц, с мая будет стоить 145 грн. ТВ-пакет "Легкий", который сейчас стоит 85 грн в месяц, после повышения будет стоить 99 грн в месяц.

В "Воле" заявили, что изменение абонентской платы обусловлено планами по развитию сервисов компании и вложением инвестиций.

Также "Укртелеком" с 1 мая 2018 года повышает абонентскую плату за проводное радио на 30% — до 27 грн/месяц для физлиц-абонентов. В частности, абонентская плата для населения за пользование основной радиоточкой, а также за пользование основной радиоточкой ведомственного радиотрансляционного узла проводного радиовещания повышается с 20 грн/месяц до 26 грн/месяц (с НДС). Компания также прекращает предоставление ряда услуг проводного радиовещания из-за отсутствия спроса на них.

Завершение призыва

В конце мая в стране завершится призыв на срочную службу. Призывные комиссии, которые начали работу 2 апреля, завершат ее 31 мая.

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Напомним, что призыву на срочную военную службу сейчас подлежит более 15 тыс граждан Украины в возрасте от 20 до 27 лет. Известно, что в ВСУ будут направлены 8 990 человек, в Госслужбу транспорта – тысяча, в Нацгвардию – 4 тыс, в Госпогранслужбу – 1 200 человек.

По данным материалов открытых источников интернет