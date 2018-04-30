Режим АТО может вернуться в любой момент - Порошенко

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что завершение формата Антитеррористической операции в Донбассе не лишает Украину возможности ввести ее снова, когда возникнет угроза. Об этом глава государства заявил во время заседания военного кабинета.

"Хочу подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях. Мы очень внимательно будем наблюдать, мониторить и противодействовать рискам и угрозам", — приводит слова президента "Громадське ТБ".

В понедельник Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.

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В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.