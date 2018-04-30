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    Режим АТО может вернуться в любой момент - Порошенко

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (484)

    (обновлено: )21905
    Президент Петр Порошенко заявил, что режим Антитеррористической операции могут ввести в любой момент, когда возникает антитеррористическая угроза на освобожденных территориях.
    Президент Петр Порошенко
    Петр Порошенко в twitter

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что завершение формата Антитеррористической операции в Донбассе не лишает Украину возможности ввести ее снова, когда возникнет угроза. Об этом глава государства заявил во время заседания военного кабинета.

    АТО меняется на Операцию объединенных сил: речь Порошенко. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Порошенко объявил о начале Операции объединенных сил

    "Хочу подчеркнуть, что завершение режима широкомасштабной АТО не лишает нас возможности объявления АТО в любое время, когда возникает террористическая угроза на освобожденных территориях. Мы очень внимательно будем наблюдать, мониторить и противодействовать рискам и угрозам", — приводит слова президента "Громадське ТБ".

    В понедельник Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.

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    В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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