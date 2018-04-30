"Этот формат разрушил планы РФ". Порошенко подвел итоги АТО

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что формат Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, который завершает свое действие в понедельник, дал возможность провести честные выборы в Украине в 2014-2015 годах.

Ранее Порошенко объявил, что Антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил (ООС). По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных Антитеррористических операций.

"Формат АТО дал возможность нам провести президентские выборы, честные, прозрачные, которые были признаны международным сообществом… Провести парламентские выборы осенью 2014 года, провести в 2015 году местные выборы. Этот формат разрушил планы РФ, одним из ключевых элементов которых было непризнание новой украинской власти и попытка навязать миру тезисы, что в Украине состоялся "государственный переворот", — сказал Порошенко на совещании с военным руководством Украины, на котором он подписал указ об окончании Антитеррористической операции и начале Операции объединенных сил Украины.

Президент Украины отметил, что за четыре года Антитеррористическая операция выполнила поставленные перед ней задачи.

"Сразу после избрания меня президентом в тесной координации с Советом национальной обороны и безопасности, с парламентом, правительством удалось сделать невозможное. Благодаря мужеству и героизму воинов Вооруженных сил, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников и Национальной полиции было освобождено более 200 населенных пунктов, которые раньше были оккупированными", — добавил Порошенко.

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В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.