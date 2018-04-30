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    Политика

    Пресс-центр штаба АТО заявил о прекращении деятельности

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (481)

    (обновлено: )13212
    Пресс-центр штаба АТО сообщил в понедельник, что прекращает свою деятельность с 30 апреля. Антитеррористическую операцию в Донбассе сменит Операция объединенных сил.
    Украинские военные на передовой. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность с 30 апреля, говорится на странице пресс-центр военной операции в соцсети Facebook.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощай, АТО! Что будет на Донбассе после 30 апреля

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных "антитеррористических операций".

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    "Уважаемые журналисты! Сегодня, 30 апреля 2018 года, пресс-центр Штаба АТО прекращает свою деятельность", — говорится в сообщении.

    Пресс-центр штаба АТО/Facebook, 30 апреля 2018

    В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену антитеррористической операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. 

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