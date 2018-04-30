Пресс-центр штаба АТО заявил о прекращении деятельности

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Пресс-центр штаба АТО прекращает свою деятельность с 30 апреля, говорится на странице пресс-центр военной операции в соцсети Facebook.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что антитеррористическая операция в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных "антитеррористических операций".

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"Уважаемые журналисты! Сегодня, 30 апреля 2018 года, пресс-центр Штаба АТО прекращает свою деятельность", — говорится в сообщении.

Пресс-центр штаба АТО/Facebook, 30 апреля 2018

В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену антитеррористической операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.