В понедельник в Донбассе завершается АТО

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 30 апреля, формат силовой операции в Донбассе будет изменен. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что "антитеррористическая" операция будет переформатирована в Операцию объединенных сил.

Напомним, 30 марта 2018 года на востоке Украины вступило в силу очередное "пасхальное" перемирие.

Киев и другие участники процесса не перестают декларировать свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта в рамках минских соглашений.

Вместе с тем 20 февраля 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Закон предполагает смену "антитеррористической" операции на военную и дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Эксперты отмечают, что единственным ощутимым успехом в реализации минских соглашений за последний год стал проведенный в канун 2018 года масштабный обмен пленными.

По данным доклада Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине (декабрь 2017 года), за время конфликта на Донбассе более 10,3 тысячи человек погибли и почти 25 тысяч получили ранения. Цифра включает как военных, так и гражданских лиц.

По данным ООН на апрель 2018 года, с начала конфликта в Украине погибли более 2500 мирных жителей, еще девять тысяч пострадали.

По данным первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко, за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека — украинские военные. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на юго-востоке Украины и получили статус участника боевых действий.