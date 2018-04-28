Простоял неделю. В Запорожье разрушили памятник воинам АТО

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье вандалы в ночь на 28 апреля разрушили памятный знак воинам АТО, который был установлен "Национальным корпусом", сообщает издание "061".
Сообщается, что на месте акта вандализма были найдены пустые бутылки из-под спиртных напитков и прочий мусор.
Памятник был установлен неделю назад, 21 апреля, на акции "Возроди Хортицу". На открытии присутствовали сотни людей. Также на острове высадили две тысячи дубов.
Инициаторами высадки деревьев и установки памятного знака стал "Национальный корпус". Деревья привезли из Литвы. Памятный знак был установлен к столетию борьбы за независимость Украины и Литвы.
Напомним, в Тернополе полиция проводит расследование по факту надругательства над памятником жертвам Холокоста, который установлен на въезде в город.