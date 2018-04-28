Простоял неделю. В Запорожье разрушили памятник воинам АТО

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье вандалы в ночь на 28 апреля разрушили памятный знак воинам АТО, который был установлен "Национальным корпусом", сообщает издание "061".

Сообщается, что на месте акта вандализма были найдены пустые бутылки из-под спиртных напитков и прочий мусор.

061.ua В Запорожье разрушили памятник воинам АТО

Памятник был установлен неделю назад, 21 апреля, на акции "Возроди Хортицу". На открытии присутствовали сотни людей. Также на острове высадили две тысячи дубов.

Инициаторами высадки деревьев и установки памятного знака стал "Национальный корпус". Деревья привезли из Литвы. Памятный знак был установлен к столетию борьбы за независимость Украины и Литвы.

Напомним, в Тернополе полиция проводит расследование по факту надругательства над памятником жертвам Холокоста, который установлен на въезде в город.