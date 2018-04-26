В Запорожье открыли памятник "Героям Чернобыля" на месте советского монумента

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Запорожье в четверг открыли памятника "Героям Чернобыля" на месте декоммунизированного монумента "Тревожная молодость".

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Новый мемориал обошелся в бюджету в 14 миллионов гривен. Осенью 2017 года начались строительные работы и подготовка территории для возведения памятника.

inform.zp.ua В Запорожье открыли памятник "Героям Чернобыля"

13 апреля 2016 года в Запорожье прошел демонтаж памятника "Тревожной молодости", который был установлен в 1968 году в начале дамбы между площадью Пушкина и улицей Гагарина.

inform.zp.ua В Запорожье открыли памятник "Героям Чернобыля"

Напомним, в ночь на 26 апреля 1986 года ошибки персонала, работавшего на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС, помноженные на ошибки конструкторов реактора РБМК (реактор большой мощности, канальный), а именно этот тип реактора использовался на ЧАЭС, привели к самой серьезной аварии в истории мировой атомной энергетики. Эта авария стала крупной техногенной и гуманитарной катастрофой 20-го века.