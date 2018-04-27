В Тернополе осквернили памятник жертвам Холокоста

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КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Тернополе полиция проводит расследование по факту надругательства над памятником жертвам Холокоста, который установлен на въезде в город.

Камеры наблюдения возле мемориала зафиксировали действия неизвестного, который подбежал и бросил в памятник горящий предмет. Инцидент был показан по местному телевидению.

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"Власти Тернополя заявляют, что надругательством над мемориалом занимаются завербованные Россией злоумышленники", – пишет издание ZIK.

Весной 2017 года этот монумент уже подвергался нападению вандалов: памятник был разрисован красной свастикой и буквами SS.

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