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    В Тернополе осквернили памятник жертвам Холокоста

    (обновлено: )15602
    В Тернополе на въезде в город камеры зафиксировали действия злоумышленника, который в темное время суток подбежал к мемориалу жертвам Холокоста и бросил горящую бутылку.
    Видео Телеканал ІНТБ

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Тернополе полиция проводит расследование по факту надругательства над памятником жертвам Холокоста, который установлен на въезде в город.

    Камеры наблюдения возле мемориала зафиксировали действия неизвестного, который подбежал и бросил в памятник горящий предмет. Инцидент был показан по местному телевидению.

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    "Власти Тернополя заявляют, что надругательством над мемориалом занимаются завербованные Россией злоумышленники", – пишет издание ZIK.

    Весной 2017 года этот монумент уже подвергался нападению вандалов: памятник был разрисован красной свастикой и буквами SS.

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