В Киеве появится Мемориальный центр Холокоста

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. В Киеве откроют Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". Соответствующее соглашение с главами государственных профильных структур подписал мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба городского главы.

Кличко заявил, что вопрос создания Мемориального центра, посвященного Холокосту, является одним из ключевых заданий, которые он поставил перед собой как мэр.

"Во всем мире есть мемориалы жертвам Холокоста. А в Киеве, где произошла эта трагедия, где было убито много людей разных национальностей, десятилетиями не было сделано ничего, чтобы достойно почтить память о погибших. И мы должны исправить эту ситуацию", — подчеркнул Кличко.

Он также уточнил, что Меморандум о сотрудничества, подписанный сегодня, включает в себя не только постройку здания мемориала, но и "наполнение ее содержанием, чтобы донести до будущих поколений правду и память о страшной мировой трагедии". Киевский Мемориальный центр должен быть такого же уровня, как Яд Вашем в Иерусалиме и Мемориал Холокоста в Вашингтоне, уверен Кличко.

К Меморандуму, помимо городских властей столицы, присоединились Министерство культуры, Министерство образования, Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и благотворительная организация "Благотворительный фонд "Мемориал Холокоста "Бабий Яр".

Кличко подчеркнул, что работа над созданием мемориала уже началась, и к ней уже присоединились украинские и международные благотворители и историки.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что готов признать вину отдельных украинцев и преклонить колено перед поляками за "Волынскую резню".