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    Меркель о скандальном польском законе: ответственность за Холокост несет Германия

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    Канцлер Германии Анегла Меркель отметила, что не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Ангела Меркель заявила, что Германия несет ответственность за все, что произошло в ходе Холокоста во времена национал-социализма. В интервью, опубликованном на сайте правительства, канцлер Германии прокомментировала польский Закон об Институте национальной памяти.

    По словам Ангелы Меркель, она не вправе "вмешиваться в законодательство Польши", но считает, что ответственность за Холокост лежит на ее стране.

    "Это были концлагеря, ответственность за которые несет Германия, эта ответственность сохраняется, и каждое новое правительство Германии будет продолжать эту ответственность нести", — сказала канцлер Германии.

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    Меркель также прокомментировала предстоящий визит Матеуша Моравецкого в Германию, который состоится на следующей неделе. Канцлер ФРГ подчеркнула, что Польша и Германия создали "стабильное партнерство", несмотря на возникавшие разногласия.

    Ангела Меркель также выразила надежду, что встреча с премьер-министром Польши положит начало "новой главе" сотрудничества между обеими странами.

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    Во вторник, 6 февраля, президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. До этого Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".

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