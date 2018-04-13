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    Искали золото. В Немирове мародеры выкапывали останки жертв Холокоста

    (обновлено: )11702
    Двое злоумышленников выкапывали останки жертв нацистов, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать.
    Мемориальный комплекс Концлагерь Собибор
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Двое мародеров выкапывали останки жертв нацистов, складывали их в мешки и собирались вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать. Они искали золотые драгоценности. Мародерству помешали местные, которые заметили неизвестных людей и вызвали полицию, передает УНИАН.

    Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что в годы Великой Отечественной войны в Немирове были убиты около 8 тысяч евреев. На памятнике уничтоженным евреям надпись: "Вечная память погибшим от рук немецко-фашистских извергов 24 мая 1943".

    Также Долинского возмутил тот факт, что в сообщении полиции об акте вандализма говорится о могиле мирных жителей Немирова.

    "И ни слова о евреях", – подытожил он.

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