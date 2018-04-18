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    В Одессе радикалы осквернили памятники павшим в годы Второй мировой войны

    (обновлено: )23118
    На Алее Славы были закрашены наименования Москвы, Мурманска, Новороссийска, Волгограда и Тулы; нанесены надписи "Иловайск", "Дебальцево", "Краматорск" и "Мариуполь".
    Националисты осквернили в Одессе мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны
    Фото Думская.net

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Члены националистической организации С14 закрасили краской на Аллее Славы в Одессе названия городов-героев времен Второй мировой войны, написали на их месте названия украинских городов в зоне проведения военной операции в Донбассе.

    Аллея Славы – мемориальный комплекс в память о павших в годы Второй мировой войны. Расположен в парке имени Шевченко в Одессе.

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    "Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места", — говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

    Фото Думская.net
    Националисты осквернили в Одессе мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны

    На Алее Славы были закрашены наименования Москвы, Мурманска, Новороссийска, Волгограда и Тулы; нанесены надписи "Иловайск", "Дебальцево", "Краматорск" и "Мариуполь".

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    Ранее радикальное националистическое движение С14 добилось от городских властей Боярки (Киевская область) снова памятника Павке Корчагину.

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