Прощай, АТО! Что будет на Донбассе после 30 апреля

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый "особый порядок"

С 30 апреля в Украине официально прекращается Антитеррористическая операция. Ей на смену придет Операция объединенных сил (ООС), которую теперь возглавит не СБУ, а военные.

Новой "операцией" будет руководить командующий Сергей Наев, которого назначил президент.

По словам министра обороны Степана Полторака, командующий объединенных сил будет управлять подготовкой и руководством всех сил обороны – не только ВСУ, но и СБУ, полиции, Нацгвардии, пограничников.

Читайте также: АТО сказали "Прощай". Операции Объединенных сил сказали "Привет"!

С началом операции Объединенных сил на Донбассе также начнет действовать "особый порядок". 27 апреля Командование Объединенного оперативного штаба опубликовало текст соответствующего распоряжения.

Среди главных новаций — теперь на Донбассе появятся зоны, полностью закрытые для гражданских, или с официально введенным ограниченным доступом. Между тем, военные получат полномочия применять оружие, задерживать людей, проверять документы, осматривать личные вещи и транспорт.

Это уже вызвало немало нарекания со стороны экспертов и международных структур, по мнению которых, эти пункты нарушают права граждан на свободное передвижение, неприкосновенность личности и имущества.

Что изменится на Донбассе

С политической точки зрения ситуация меняется кардинально. Несмотря на то, что штаб АТО был сформирован СБУ, МВД и Минобороны, теперь реальную власть в зоне конфликта будут иметь только военные, а через них – главнокомандующий Петр Порошенко.

По словам экспертов, нынешняя перестановка может означать отстранение от оперативных задач МВД в пользу президента (он через руководство Минобороны будет определять, кто будет находиться и какие задачи выполнять).

Военнослужащие получат полномочия применять в случае крайней необходимости оружие, задерживать людей, проверять документы, осматривать их личные вещи, временно ограничивать либо запрещать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах.

Согласно распоряжению, с 30 апреля вдоль линии соприкосновения начнут действовать так называемые зоны безопасности. Они будут охватывать территорию всей Донецкой и Луганской областей до админграниц с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями, а также Азовским морем.

Однако за мирным названием кроется ужесточение пропускной системы. Теперь в зоне безопасности командующий Объединенных сил может создавать районы ограниченного доступа или вообще полностью закрытые для гражданских.

Отметим, что и ранее в ряд районов Донбасса у линии соприкосновения можно было попасть только через многочисленные посты. Однако о том, что существуют зоны, полностью закрытые для гражданских, – это прописано впервые.

Районом боевых действий будет считаться зона вдоль линии разграничения, где армия, другие воинские формирования и правоохранительные органы выполняют боевые задачи "по недопущению прорыва противника вглубь территории государства".

Также документ устанавливает режимы пребывания в бывшей АТО:

"зеленый" – пребывание и перемещение лиц не ограничено, кроме районов ограниченного доступа. Однако и здесь будут стоять КПП с автоматизированной системой распознавания лиц и номеров авто, рассказал "Стране" военный из АТО.

"желтый" — пребывание и перемещение лиц при наличии документов. Этот режим позволит требовать у проезжающих документы, проводить обыски людей, вещей и авто. Попасть в "желтую зону" можно будет только при наличии оснований. Например: проживание в этом районе лица либо его ближайших родственников, захоронения близких или их смерть. Пустят и при наличии недвижимости в зоне операции.

"красный" означает, что пребывание лиц временно ограничено или запрещено – только по спецпропускам.

При этом "красные районы" начальник ООС сможет устанавливать простым своим приказом, рассказал источник "Страны", близкий к штабу.

В зоне проведения операции доступ возможен только людям, которые живут в районе операции, имеют родственников и документы, которые об этом свидетельствуют, а также места захоронения родных или недвижимость. Также туда могут проехать дипломаты или гуманитарные миссии при наличии документов.

На ком ответственность?

С 30 апреля Украина не будет нести никакой материальной ответственности перед пострадавшими гражданскими в зоне проведения антитеррористической операции, заявил директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Он пояснил, что согласно нормам закона, всю ответственность, все компенсации за ущерб, причиненный войной, должна заплатить Россия, а Украина не будет платить никаких компенсаций.

"Стратегически это абсолютно верно, но на практике реализация этой нормы приведет к тому, что украинское государство практически откажется от предоставления помощи тем гражданским, которые пострадали от этой войны", — сказал он.

Мнение

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что с 30 апреля фактически вводится военное положение без военного положения.

"С одной стороны, мы, не вводя военное положение, разрешаем ограничение прав и свобод граждан в плане их перемещения и проживания, также разрешаем силовым структурам проводить экспроприацию движимого и недвижимого имущества, без объявления войны", — заявил эксперт в эфире Голоса Столицы.

По факту, ход боевых действий не поменяется никак. Для солдата в окопе меняется только название. Мирный план президент не отменял и не изменял, поэтому войска, как действовали сейчас, так и будут продолжать действовать, отмечает военный эксперт.

А вот с точки зрения управления, да, система меняется коренным образом, добавляет Жданов.

"Ведь теперь все переходят в подчинение военных. И военно-гражданские администрации, и СБУ, и НГУ, и МВД, и Нацполиция, и Госпогранслужба — это все теперь компетенция Оперативного объединенного штаба", — резюмирует военный эксперт.

По материалам из открытых источников интернет