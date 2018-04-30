Порошенко объяснил, почему Украина не объявила войну РФ в 2014-м

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не объявила войну России в 2014 году, чтобы завершить процедуру передачи власти и чтобы мир "признал факт агрессии РФ против Украины". Об этом Порошенко сказал во время совещания с руководителями силовых ведомств, передает УНИАН.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что мы не имели возможности объявлять войну (России — ред.) по двум причинам. Первая — нам нужно было завершить демократическую процедуру передачи власти, признанной во всем мире. Вы знаете, что во время военного положения Конституцией Украины запрещено проводить любые избирательные процессы", — отметил он.

"И вторая позиция — мир должен был признать, что против Украины ведется война и агрессия. Не гражданская война, как это пытались навязать миру. Не конфликт на востоке Украины… а то, что сейчас признал мир в документах международных организаций, в отдельных заявлениях наших партнеров и союзников, — агрессия РФ, то, что произошло в Крыму, — незаконная аннексия РФ суверенного украинского Крыма", — добавил Порошенко.

В понедельник Порошенко официально объявил о завершении Антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил.

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В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену "антитеррористической" операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.