Марунич: атомная генерация Украины на паузе

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал о серьезных проблемах, которые сегодня стоят перед украинской атомной энергетикой.

"Вопросы развития атомной энергетики в Украине очень сильно завязаны на экономические, социально-экономические вопросы и на вопросы в целом работы энергокомплекса страны и становятся все более и более актуальны. И вопросов этих куда больше, чем ответов", — сказал Марунич во время видеомоста на тему "Годовщина аварии на ЧАЭС" в РИА Новости Украина.

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По словам эксперта, в целом, работа украинской атомной генерации стабильна, но экономические факторы слишком довлеют над "Энергоатомом".

"Там многомиллиардные долги, там отсутствие денег в фонде по выведению блоков из эксплуатации. Плюс подвешенная ситуация со строительством как минимум двух блоков на Хмельницкой станции — так называемый проект Х-3/Х-4, который намеревались осуществить за деньги российской стороны, за кредитные деньги, и с российскими технологиями. Проект в том виде, в котором он был, полностью сейчас уже погиб — денонсировано правительственное соглашение. И конечно, если сравнивать нас с Беларусью, то, конечно, у нас идет откат. Своих денег на строительство реакторов у нас нет, кредитные ресурсы сейчас можно привлекать только под госгрантии, но и переговоров сейчас нет. Технологий тоже нет, поскольку очевидно, что строить, например, китайский реактор (а китайцы предлагают), но не понятно, кто будет его эксплуатировать, где будут готовиться специалисты, и как все это будет на площадке Хмельницкой АЭС совмещено. Пока ответов на эти вопросы нет. Поэтому, если смотреть на проекты "Росатома", который владеет очень приличным портфелем заказов за границей РФ, Украина, при том, что мы крупнейшая после России страна-эксплуатант блоков советского дизайна, застряла в какой-то непонятной паузе", — пояснил Марунич.

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Как отметил эксперт, с учетом потребности украинской экономики и с учетом того, что блоки украинских АЭС придется выводить из эксплуатации, поскольку продлевать ресурс будет невозможно, уже на горизонте 2021 года перед Украиной встанет очень серьезные вопросы.

"Как мы будем дальше эксплуатировать ядерную отрасль, где взять ресурсы, что делать с тарифом "Энергоатома"? Потому что все прекрасно понимают, что, кроме как из тарифных источников, эти деньги получить невозможно. И сможет ли украинский потребитель платить такие деньги за использованную электрическую энергию?", — заключил Марунич.