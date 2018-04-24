Жгли заживо, издевались. Жуткие реалии интерната в Снятине

РИА Новости Украина

В Снятинском интернате проживает около сотни подопечных. Хотя заведение для несовершеннолетних, здесь их насчитывается лишь 13, остальные — взрослые люди. Они остались в интернате, потому что некуда пойти. Все с недостатками развития и психики, пишет издание "Версии".

За все десятилетия существования Снятинского интерната не усыновили ни одного воспитанника заведения. С весны 2016 года им руководит Василий Курилюк. Директор рассказал журналистам о заведении.

"Планируется капитальный ремонт: поставить пол, сделать стены, заменить светильники. Нам благотворно сделали буковые кровати с ортопедическими матрасами", — говорит директор Снятинского детского дома-интерната.

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Во времена предыдущего руководителя, интернат имел дурную славу — одного из худших заведений в Украине. В начале 2016 года с третьего этажа приюта выпал 12-летний мальчик. Правоохранители пришли к выводу, что это был несчастный случай. Однако в Департаменте социальной политики Ивано-Франковской ОГА до сих пор сомневаются, что ребенок самостоятельно выбросился из окна.

"Было много вопросов. Как ребенок ростом 125 см выпала из окна, если нижняя планка окна 150 см. Сам он не залез туда", — возмущается заместитель директора Департамента социальной политики Ивано-Франковской ОГА Виталий Яворский.

Бывший воспитатель интерната Дмитрий Сидлярчук утверждает, что ребенка выбросили из окна туалета. Ведь окно находится очень высоко и ребенок маленького роста никак не мог туда выкарабкаться. В жестокости своих коллег он не сомневается, так как своими глазами видел, как в интернате издевались над детьми. На ночь закрывали их в туалете с хлоркой.

Версии Снятинский интернат

"Когда все шли домой, то перед ребенком ставили ведро с белой смесью — хлоркой. Ребенок всю ночь оставался с этим веществом в клетке, на холодной плитке и дышал ним", — говорит бывший воспитатель дома-интерната.

Также он рассказал о еще одном ужасном "уходе" за воспитанниками.

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"Детей бросали в ямы с известью, а сверху бросали пару досок и на них наезжал легковой автомобиль. Там ребенок находился всю ночь", — добавляет воспитатель.

В июле 2015 года в Снятинском интернате заживо сгорел воспитанник. Им был 23-летний Юрий Демчук. У него было более 90% ожогов. В халатности обвинили медсестру. Суд еще продолжается, женщине грозит до восьми лет лишения свободы.

Версии Юрий Демчук

Бывший директор Снятинского дома-интерната Леонид Шимчук за двадцать лет на своем посту хорошо "нажился на работе" — до большого дома и недвижимости. Также его семья владеет большими земельными участками.

"На сегодняшний день арестованного имущества у него есть на восемь миллионов. А восемь миллионов — это вчера был миллион долларов. Откуда человек, находясь на государственной должности, имеет такие состояния", — удивлен бывший сотрудник интерната.

Напомним, 6 августа 2016 Cидлярчук, возвращаясь домой и открыв калитку в свой двор, подорвался на профессионально установленной растяжке. В разговоре с "Версиями" бывший воспитатель Снятинского дома-интерната сообщил некоторые детали относительно судебного дела, следующее заседание которого должно состояться 3 мая.

"Сначала судебное дело рассматривали в Коломые, Надворной и Тисменице, а теперь в Калушском горрайонном суде. Все три инстанции давали отвод судьям. У прокуратуры и следователей нет сомнений, что это сделал Шимчук. Есть доказательная база, где путем экспертизы ДНК показало, что на нитке и на шпильке находились его следы", — говорит Дмитрий Сидлярчук.

Версии Леонид Шимчук

Пострадавший рассказал об осуществлении угроз. Более того, подозреваемый в покушении на убийство сейчас находится на свободе.

"С 30 декабря прошлого года мужчина находится на свободе. Давление осуществляется на меня, мою семью и на свидетелей, которые должны свидетельствовать. Все делается для того, чтобы это дело развалить. Я обращался в органы, у меня есть заявления и ответы. И никто ничего не делает. Потому что чем дальше затягивают дело, тем меньше к нему интереса", — добавляет Дмитрий Сидлярчук.

Версии Пострадавший в Снятинском интернате

Бывший воспитатель сообщил о непростой ситуацию в Снятинском доме-интернате сейчас.

"Там сейчас совсем другие работники. В настоящее время работает ликвидационная комиссия по этому заведению. Слышал из одних источников, здесь есть недостача около миллиона. Ликвидационная комиссия не может отпустить его до тех пор, пока этот директор не примет все материальные ценности. Руководитель отказывается подписывать акты, потому что есть большие недостачи, а это на себя он брать не будет", — говорит Дмитрий Сидлярчук.

Пока что неизвестно, закроют ли интернат. По словам Дмитрия Сидлярчука, "закрыть его не могут, потому что на сегодняшний день в Ивано-Франковской области на очереди в психоневрологические дома стоит более 50 человек".