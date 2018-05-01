Первое мая в Харькове: активистов полили кефиров

В Харькове на марше в честь Дня труда участников облили кефиром, сообщает Радио Свобода.

Сообщается, что во время шествия полиция задержала местного активиста Вадима Позднякова. По его признанию, он вылил в толпу кефир. Проведя с ним профилактическую беседу, его отпустили.

В сообщении одного из пользователей Twitter под ником Alla говорится, что в первомайском шествии участвовали более 200 человек: "В Харькове не более 200 человек в окружении полиции, вышли на маевку. Кто такие – неизвестно. Но судя по всему – коммуняки в подполье. Они держали плакаты: "Да здравствует 1 Мая", "Тарифный геноцид", кричали: "Нацистам позор", после чего были облиты кефиром и разошлись".

Ранее сообщалось, что в Одессе участница митинга в честь 1 мая ударила националиста флагом, ее задержали.

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