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    Первое мая в Харькове: активистов полили кефиров

    (обновлено: )21612
    Во время шествия полиция задержала местного активиста Вадима Позднякова. По его признанию, он вылил в толпу кефир. Проведя с ним профилактическую беседу, его отпустили.
    Радио Свобода

    В Харькове на марше в честь Дня труда участников облили кефиром, сообщает Радио Свобода.

    Сообщается, что во время шествия полиция задержала местного активиста Вадима Позднякова. По его признанию, он вылил в толпу кефир. Проведя с ним профилактическую беседу, его отпустили.

    В сообщении одного из пользователей Twitter под ником Alla говорится, что в первомайском шествии участвовали более 200 человек: "В Харькове не более 200 человек в окружении полиции, вышли на маевку. Кто такие – неизвестно. Но судя по всему – коммуняки в подполье. Они держали плакаты: "Да здравствует 1 Мая", "Тарифный геноцид", кричали: "Нацистам позор", после чего были облиты кефиром и разошлись".

    Ранее сообщалось, что в Одессе участница митинга в честь 1 мая ударила националиста флагом, ее задержали.

    Смотрите также: Марш трудящихся: силовики отчитались о ситуации в центре Киева

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