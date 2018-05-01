Труд и капитал. Как Украина отметила Первомай

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Во многих городах Украины праздник солидарности трудящихся отметили демонстрациями и митингами, на которых выдвинули социальные требования. Скорее всего, на эти требования власти и владельцы крупных капиталов просто никак не отреагируют: в стране нет политических сил и организаций, которые заставили бы их прислушаться к голосу народа. Куда внимательнее официальный Киев прислушивается к требованиям МВФ.

Уже несколько лет нынешняя украинская власть пытается отменить Первомай. Так, скандально известный институт нацпамяти предложил отказаться от празднования 8 Марта, 1 и 2 Мая, а также перенести выходной день с Дня Победы 9 мая на День памяти и примирения 8 мая. Однако сделать этого пока не удалось из-за сопротивления общественности.

"За социальную справедливость"

В Киеве марш по случаю праздника 1 мая собрал несколько тысяч человек. Участники прошли колонной по Крещатику от Бессарабской площади до Майдана Независимости. Видны были флаги профсоюзов (в том числе и региональных организаций) и ряда политических партий.

В руках демонстранты держали плакаты: "За социальную справедливость", "Против роста цен и тарифов", "Украинцам – безусловный базовый доход", "Тяжело стране? Заставим олигархов делиться".

На митинге ораторы требовали принять меры по улучшению положения людей труда.

С социальными требованиями выступили и участники первомайского митинга в Одессе. В частности, потребовали вернуть 8-часовой рабочий день, требовали повышения уровня зарплат, снижения тарифов, достойных пенсий. Украинские СМИ почему-то объявили одесский митинг "пророссийским".

В Днепре (бывшем Днепропетровске) на митингах партии "Социалисты" и профсоюзов также говорили о чрезмерной интенсификации труда и требовали сократить рабочий день до… 6 часов, сообщает издание "Информатор".

Впрочем, социальные требования звучат с трибун первомайских митингов не первый год, но власти давно научились не обращать на это внимания.

"По заданию кураторов из РФ…"

По данным нацполиции, первомайский марш в Киеве прошел спокойно. Порядок на праздничных мероприятиях в столице обеспечивают усиленные наряды полиции и нацгвардии.

А в Николаеве неизвестные радикалы облили зеленкой организатора первомайской демонстрации "против ценового и коммунального геноцида" Владимира Пику. Как сообщает николаевское издание "Новости N", вследствие этого нападения он вынужден был отказаться от участия в шествии.

Ранее в пресс-службе СБУ сообщали, что прекращена деятельность группы лиц, которые в канун майских праздников якобы "по заданию и финансированием кураторов из РФ… активно распространяли через подконтрольные группы в соцсетях информационные сообщения, направленные на разжигание межнациональной розни и призывы к организации массовых протестных мероприятий". Но — "благодаря действиям сотрудников СБ Украины удалось предотвратить потенциальные массовые беспорядки…", заявили в пресс-службе.

Смотрите также: И нерожденным…В Киеве прошел митинг-реквием памяти жертв Чернобыля

Донбасс: масштабные шествия и предотвращенная диверсия

Масштабное первомайское шествие прошло в центре Донецка. Как сообщил председатель профсоюзов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Максим Паршин, в нем приняли участие более 10 тысяч человек.

В Федерации профсоюзов ДНР сообщили, что в шествии и митинге приняли участие также представители 10 подконтрольных Украине городов и районов. В профсоюзах уточнили, что участники представляли Мариуполь, Селидово, Горняк, Волновахский, Красноармейский, Володарский и Тельмановский районы. Все они – работники отраслей химической, металлургической и энергетической промышленности, машиностроения, связи, торговли, АПК, ЖКХ и других, передает Донецкое агентство новостей.

Массовые шествия прошли также в Луганске. По данным местных профсоюзов, в первомайской демонстрации приняли участие 30 тысяч человек.

А в министерстве госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что благодаря информации от источников в спецслужбах Украины удалось предотвратить масштабную диверсию, запланированную на майские праздники.

А кто борется за права трудящихся?

Демонстрации и митинги в Украине в честь Первомая не должны никого вводить в заблуждение: скорее это дань советской традиции, но никак не реальные попытки добиться улучшения положения трудящихся. Системно этой проблемой никто в стране не занимается, да и… некому.

Так, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что настоящих левых в стране нет уже давно, мы наблюдаем лишь имитацию борьбы за права трудящихся.

"После запрета КПУ их избиратели остались без своей политсилы. За олигархический "Оппоблок" эти люди не голосуют. В фейковых социалистов никто не верит. В итоге "левую" нишу занял популист Рабинович и его партия "За життя", подобравшие бывший электорат коммунистов.

Но давайте говорить откровенно. Настоящих "левых" в Украине после развала СССР нет. И КПУ, и социалисты, и Рабинович — это не более чем имитация борьбы за права трудящихся, за которым стоит крупный капитал", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

А публицист Мирослава Бердник напомнила, что в современной Украине под запретом даже сами символы труда.

"На Украине нет солидарности трудящихся в борьбе за свои права. У нас даже символы труда — серп и молот запрещены законодательно", — написала Бердник на своей странице в Facebook. По ее словам, сегодня в Украине "существует только солидарность нацистских групп, созданных олигархами для борьбы с остатками солидарности трудящихся".