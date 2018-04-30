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    "Газпром" завершил строительство первой нитки "Турецкого потока"

    (обновлено: )331100
    У черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", сообщила пресс-служба российской компании.
    Строительство Турецкого потока. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока", говорится в сообщении компании.

    "Сегодня у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток", — говорится в сообщении.

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    "В Турции в районе поселка Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", — отмечается в сообщении.

    Строительство глубоководного участка первой нитки вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно продолжит укладку глубоководной части второй нитки "Турецкого потока" в третьем квартале 2018 года, говорится в сообщении.

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    "Реализация проекта "Турецкий поток" успешно продолжается. Пройден важный этап — построена первая нитка газопровода. Темп строительства — высокий. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. "Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

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    Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

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