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    Общество

    Первомай в Одессе. Женщина побила флагом националиста

    (обновлено: )938160
    Возле Оперного театра прошел первомайский митинг, в ходе которого участники требовали от власти поднять пенсии и зарплаты. Они также планировали отправиться маршем к Куликовому полю, но им помешали около десяти националистов.
    Первомайская демонстрация в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Одессе женщина ударила флагом националиста во время первомайского митинга, сообщает УНН.

    Первомай в Украине. Архивное фото
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    По данным издания, возле Оперного театра в Одессе состоялся первомайский митинг, в ходе которого его участники среди прочего требовали от власти поднять пенсии и зарплаты. Они также планировали отправиться маршем к Куликовому полю, но им помешали около десяти националистов. Кроме того, ранее суд запретил марш митингующих во избежание провокаций.

    "Некоторые активисты (националисты) начали провоцировать присутствующих людей пожилого возраста темой трагических событий 2 мая, при этом выкрикивая "Слава Украине", — сообщает издание.

    Отмечается, что в результате перепалки одна из женщин ударила палкой с флагом националиста и была задержана полицией.

    Участники митинга заявили, что в среду намерены прийти на Куликово поле, чтобы почтить память тех, кто погиб 2 мая 2014 года во время пожара в Доме профсоюзов.

    Думская.net
    Первомайская демонстрация в Одессе

    Как сообщалось ранее, более 10 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в центре Донецка.

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