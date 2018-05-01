Первомай в Одессе. Женщина побила флагом националиста

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. В Одессе женщина ударила флагом националиста во время первомайского митинга, сообщает УНН.

По данным издания, возле Оперного театра в Одессе состоялся первомайский митинг, в ходе которого его участники среди прочего требовали от власти поднять пенсии и зарплаты. Они также планировали отправиться маршем к Куликовому полю, но им помешали около десяти националистов. Кроме того, ранее суд запретил марш митингующих во избежание провокаций.

"Некоторые активисты (националисты) начали провоцировать присутствующих людей пожилого возраста темой трагических событий 2 мая, при этом выкрикивая "Слава Украине", — сообщает издание.

Отмечается, что в результате перепалки одна из женщин ударила палкой с флагом националиста и была задержана полицией.

Участники митинга заявили, что в среду намерены прийти на Куликово поле, чтобы почтить память тех, кто погиб 2 мая 2014 года во время пожара в Доме профсоюзов.

Думская.net Первомайская демонстрация в Одессе

Как сообщалось ранее, более 10 тысяч человек принимают участие в первомайском шествии в центре Донецка.