Киев, Одесса, Харьков. Как праздновали Первомай в Украине

Во вторник, 1 мая, в Украине отпраздновали День трудящихся. В нескольких городах страны прошли праздничные митинги и марши. Среди прочего, мероприятия прошли в Киеве, Одессе, Донецке и Харькове. Не обошлось в этом году без небольших инцидентов. Так, например, в Одессе участница митинга ударила националиста флагом, после чего ее задержала полиция. В Харькове, между тем, активист облил кефиром участников митинга, его ненадолго задержала полиция, но вскоре отпустила.

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