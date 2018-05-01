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    Фотоленты

    Киев, Одесса, Харьков. Как праздновали Первомай в Украине

    (обновлено: )30020
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН
    Первомай в Украине
    Первомай в Украине
    УНИАН

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    Первомай в Украине

    Во вторник, 1 мая, в Украине отпраздновали День трудящихся. В нескольких городах страны прошли праздничные митинги и марши. Среди прочего, мероприятия прошли в Киеве, Одессе, Донецке и Харькове. Не обошлось в этом году без небольших инцидентов. Так, например, в Одессе участница митинга ударила националиста флагом, после чего ее задержала полиция. В Харькове, между тем, активист облил кефиром участников митинга, его ненадолго задержала полиция, но вскоре отпустила.

    Смотрите также: Алые знамена и девушки с барабанами. Как прошло 1 мая в Киеве

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