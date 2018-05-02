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    СМИ назвали имя сбежавшего обидчика Найема, сломавшего нардепу челюсть

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    По данным источников, именно Магомед-Амин Саитов присутствовал на месте инцидента в центре Киева 30 апреля, когда в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема.
    Магомед-Амин Саитов
    Маси Найем в facebook

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, который нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

    Ранее стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата Найема в центре Киева вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

    По данным собеседников издания, именно Саитов присутствовал на месте инцидента в центре Киева 30 апреля.

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Двое других — его брат Муса Саитов и Магомед Дончаев, который также является помощником главы ВОО "Диаспора чеченского народа" и директором BoomBox Promotions.

    Компания зарегистрирована в Киеве на ул. Дегтяревской, 27-Т, как и несколько других, также связанных с Саитовыми. По этому адресу находится бизнес-центр Mikom Palace, в нем же располагается Всеукраинская общественная организация "Диаспора чеченского народа" под руководством Данила Гончарова.

    BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров — обладатель поясов Интернационального чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA.  Дядя Хусейна — руководитель  "Диаспоры" Данил Гончаров. Ближайшие спортивные мероприятия с участием бойцов "Бум-бокс Промоушнс" состоятся 2 — 4  мая в Баку.

    Также Магомед-Амин Саитов является учредителем  ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился  заместителем главы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз",  подписантом организации также является упомянутый Данил Гончаров.

    Ранее нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с учаснием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич  1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович  1996 г.р.

    В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.  

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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