СМИ назвали имя сбежавшего обидчика Найема, сломавшего нардепу челюсть

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, который нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Ранее стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата Найема в центре Киева вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

По данным собеседников издания, именно Саитов присутствовал на месте инцидента в центре Киева 30 апреля.

Согласно информации из открытых источников, Магомед-Амин Саитов является одним из учредителей промоутерской компании "Бум-бокс Промоушнс". Двое других — его брат Муса Саитов и Магомед Дончаев, который также является помощником главы ВОО "Диаспора чеченского народа" и директором BoomBox Promotions.

Компания зарегистрирована в Киеве на ул. Дегтяревской, 27-Т, как и несколько других, также связанных с Саитовыми. По этому адресу находится бизнес-центр Mikom Palace, в нем же располагается Всеукраинская общественная организация "Диаспора чеченского народа" под руководством Данила Гончарова.

BoomBox Promotions представляет интересы нескольких боксеров, среди которых Хусейн Байсангуров — обладатель поясов Интернационального чемпиона по версии IBF и Континентального чемпиона WBA. Дядя Хусейна — руководитель "Диаспоры" Данил Гончаров. Ближайшие спортивные мероприятия с участием бойцов "Бум-бокс Промоушнс" состоятся 2 — 4 мая в Баку.

Также Магомед-Амин Саитов является учредителем ООО "Релакс-Компани". В 2015 году он числился заместителем главы правления Международной общественной организации "Интернациональный союз", подписантом организации также является упомянутый Данил Гончаров.

Ранее нардеп Антон Геращенко обнародовал информацию о трех задержанных после конфликта с учаснием народного депутата Мустафы Найема: ими оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 1999 г.р., Саитов Магомед-Салих Аргуевич 1996 г.р. и Умал Тимербилатов Русланович 1996 г.р.

В свою очередь брат нардепа Маси Найем заявил, что четвертым участником конфликта, которому удалось скрыться от полиции, является Магомед-Амин Саитов по прозвищу Мага.

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В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.