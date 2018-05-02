Смогут ли США выиграть Третью мировую без ядерного оружия?

Владимир Матвеев, обозреватель

Как пишет Дэн Плэш (Dan Plesch) в издании The Conversation, дискуссии о возможности новой мировой войны достигли "своего апогея", возможности США, "которые по-прежнему лидируют по количеству расходов на оборонный сектор, остаются без должного внимания".

Отмечается, что, несмотря на существенный потенциал России и Китая, США имеют наибольший военный бюджет в мире и военную мощь.

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре подписал военный бюджет на 2018 год объемом в 692 млрд долларов США. При этом, базовый бюджет Пентагона составит 626 млрд долларов, и еще 66 млрд будут направлены на военные операции США за рубежом. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии министерства с участием президента Владимира Путина заявил в декабре, что военный бюджет на 2018 год составит $46 млрд.

При этом, как пишет Плэш, "в преддверии войны в Ираке различные правительства и наблюдатели предупреждали США и Великобританию о потенциальных непредвиденных последствиях". Однако они не услышали предупреждения и критику. "И, несмотря на все уроки, которые можно извлечь из катастрофы в Ираке, сегодня есть большой риск того, что произойдет нечто подобное", — пишет The Conversation.

Как отмечает издание, на политику США мало влияют жертвы в других странах. В частности, "сотни тысяч мирных иракцев, погибших при первых санкциях, а затем в войне, не оказали влияния на президентов Клинтона или Джорджа У. Буша. Нельзя сказать, будет ли реакция другой при аналогичных потерях в Иране или Северной Корее, особенно при использовании "гуманного" высокоточного оружия".

Опрос, проведенный Скоттом Саганом из Стэнфордского университета, показал, что "сами американцы не будут выступать против предупредительного использования оружия, даже если речь будет идти о ядерном. При условии, что сами США не пострадают".

При этом применение Trident "становится искушением". Напомним, что согласно проекту Обзора конфигурации ядерных сил США, Пентагон планирует разработку двух новых видов ядерных вооружений морского базирования для противодействия "военной угрозе" из Китая и России. Пентагон разрабатывает две новые единицы стратегического ядерного вооружения, сообщал ранее WSJ, что вызвало широкие дискуссии о дальнейшей ядерной стратегии США.

По мнению Плэша, несмотря на то, что "угроза применения ядерного оружия давно считается сдерживающим фактором войн между мировыми лидерами, возможно, это давно не так". Далее не всегда последовательно и до конца ясно он описывает неядерные возможности мировых держав с акцентом, что "неядерные возможности США часто недооцениваются".

The Conversation пишет, "вероятно, американские лидеры полагают, что способны устранить сдерживающий ядерный фактор России мощным ударом из обычного оружия при поддержке противоракетной защиты". По мнению автора, командование глобальными ударными силами ВВС США стремится использовать обычные вооружения для поражения любой цели на Земле менее чем за 60 минут».

При этом отмечается сложность задачи, поскольку для того, "чтобы уничтожить ядерные ракеты России до того, как они будут запущены, американским военным необходимо сначала заглушить российские радиолокационные и командные средства коммуникации, возможно, с использованием кибератак. В таком случае, пришлось бы уничтожить около 200 стационарных и 200 мобильных ракет на суше, десяток российских ракетных подводных лодок и бомбардировщиков".

Чтобы поразить цель как можно быстрее, "нужно оснастить неядерные боеголовки быстрыми ядерными баллистическими ракетами". При этом подчеркивается, что "межконтинентальные баллистические ракеты могут за 30 минут долететь от США до Сибири". Если они будут запущены с удачно расположенных подводных лодок, "ракеты Trident смогут поразить цель даже через десять минут", пишет автор.

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Наряду с этим, Плэш говорит о рисках применения подобных ракет, когда "противник не сможет сразу понять, был ли удар ядерным или из простого оружия», из-за чего "ответ может быть произведен, исходя из худших предположений". В связи с этим в 2013 году американцы остановили такие исследования.

В этом контексте напомним, что после принятия в одностороннем порядке решения США о выходе из ПРО и продвижения группировок, подразделений стран НАТО, США на восток Европы, представители Белого дома и Госдепартамента США в ответ на заявления президента РФ Владимира Путина о новых системах оружия заявили, что с ядерными арсеналами США никто не сможет сравниться.

"Президент Трамп понимает угрозы, с которыми сталкиваются Америка и наши союзники в нынешнем столетии. Он твердо намерен защищать нашу страну и поддерживать мир через силу. Оборонный потенциал США никому не уступает, и не будет уступать", — говорится в заявлении, которое параллельно озвучили официальные представители Белого дома и Госдепартамента США Сара Сандерс и Хезер Науэрт.

Кроме того, в Госдепе ранее заявили, что "как ясно обозначено» в президентской ядерной доктрине, "Америка движется к модернизации своего ядерного арсенала и обеспечению того, что возможности США останутся непревзойденными", говорится в сообщении.

В этом контексте лидер России Владимир Путин пообещал мгновенный ответ на применение ядерного оружия против России или ее союзников.

Президент РФ Путин в ходе послания Федеральному собранию в начале марта рассказал о том, что Минобороны начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат". Также в РФ проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Завершены испытания нового ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком под названием "Авангард".

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В сложившейся ситуации The Conversation пишет, что "контроль над обычными видами оружия, а также оружием массового поражения (ОМП) срочно требует внимания со стороны международного гражданского общества, средств массовой информации и политических партий. Все еще есть время для того, чтобы активизировать деятельность Нобелевской международной кампании по уничтожению ядерного оружия и Договора о запрете ядерных испытаний. Также необходимо оживить и сделать более масштабной деятельность по контролю вооружений Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), благодаря которой холодная война была завершена мирным путем".