Присутствие мобильных устройств на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне совершенно естественно, но в этом году компания Samsung пригласила на презентацию своих новинок Марка Цукерберга. А причина – в развитии технологий виртуальной реальности.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".