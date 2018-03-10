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    Тим Кук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Тим Кук. Архивное фото
    Глава Apple раскрыл преимущества искусственного интеллекта
    08:23 03.12.2017
    160
    Тим Кук выразил уверенность в том, что технологии способны изменить мир к лучшему. По его мнению, будущее может быть лучше не из-за технологий как таковых, а благодаря тому, как человечество будет их использовать.
    Беженцы с Ближнего Востока. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: в Дании будут изымать вещи беженцев, Трамп заступился за Путина
    12:09 27.01.2016
    601Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Мировые СМИ пишут о прогнозируемом спаде продаж iPhone, разрешении полиции Дании изымать у беженцев ценные вещи, трагической кончине вокалиста британской рок-группы Black Колина Вирнкоумба, а также о смерти американского актера Эйба Вигода.
    Apple. Архивное фото
    Глава Apple решил пожертвовать все состояние на благотворительность - СМИ
    05:52 27.03.2015
    710
    Состояние Кука оценивается в 120 миллионов долларов. Кроме того, он является владельцем акций с ограниченным обращением общей стоимостью в 665 миллионов долларов.
    Apple. Архивное фото
    Apple присоединился к "клубу миллиарда проданных товаров"
    16:56 29.01.2015
    66
    По словам гендиректора Apple Кука, миллиард устройств является почти непостижимой вехой, но он гордится, что компания этого достигла.
    iPhone. Архивное фото
    Продажи iPhone 6 за первые три дня превысили 10 млн
    16:41 22.09.2014
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    Продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus превысили все ожидания - десять миллионов за три дня стали рекордом.
    iPhone
    Число пользователей устройств Apple увеличилось за год на 130 млн
    23:57 02.06.2014
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    Число новых пользователей устройств Apple за прошлый год увеличилось на 130 миллионов, сообщил в понедельник на открытии ежегодной 25-й конференции WWDC в Сан-Франциско глава компании Тим Кук.
    Социальная сеть Twitter
    Глава Apple завел Twitter
    10:57 21.09.2013
    7
    Глава Apple завел аккаунт Tim_Cook в социальной сети микросообщений Twitter. Его первым постом стало впечатление от посещения фирменного магазина.
    Apple Store
    Глава Apple Тим Кук не одобрял патентные иски против Samsung - СМИ
    15:54 11.02.2013
    7
    Гендиректор Apple Тим Кук, в отличие от своего предшественника Стива Джобса, не одобрял подачу патентных исков против Samsung из-за ключевой роли южнокорейской компании в системе поставок компонентов для мобильных устройств iPhone и iPad.
    Главы Apple и Yahoo претендуют на титул "Человека года" по версии Time
    08:55 19.12.2012
    10
    Двое представителей IT-индустрии, гендиректор компании Apple Тим Кук и глава интернет-компании Yahoo Марисса Майер, вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" по версии авторитетного американского журнала Time.
    Apple Store
    Глава Apple косвенно подтвердил разработку компанией телевизора
    16:16 06.12.2012
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    Генеральный директор компании Apple Тим Кук заявил, что современное телевидение представляет собой пережиток прошлого, и сказал, что эта область крайне интересна для компании.
    Основатель Facebook Марк Цукерберг
    Основатель Facebook получил iPhone 5 в подарок от главы Apple - СМИ
    08:59 03.10.2012
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    "Пользователей, заходящих в соцсеть через мобильный браузер, больше, чем пользователей приложений для iPhone и Android", - отметил Марк Цукерберг.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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