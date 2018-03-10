Тим Кук выразил уверенность в том, что технологии способны изменить мир к лучшему. По его мнению, будущее может быть лучше не из-за технологий как таковых, а благодаря тому, как человечество будет их использовать.
Мировые СМИ пишут о прогнозируемом спаде продаж iPhone, разрешении полиции Дании изымать у беженцев ценные вещи, трагической кончине вокалиста британской рок-группы Black Колина Вирнкоумба, а также о смерти американского актера Эйба Вигода.
Гендиректор Apple Тим Кук, в отличие от своего предшественника Стива Джобса, не одобрял подачу патентных исков против Samsung из-за ключевой роли южнокорейской компании в системе поставок компонентов для мобильных устройств iPhone и iPad.
Двое представителей IT-индустрии, гендиректор компании Apple Тим Кук и глава интернет-компании Yahoo Марисса Майер, вошли в шорт-лист претендентов на звание "Человек года" по версии авторитетного американского журнала Time.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".