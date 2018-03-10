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    Ericsson

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Microsoft
    Microsoft и Ericsson продадут CRM-решение крупному телеком-клиенту
    15:07 13.11.2013
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    Компании Microsoft и Ericsson создали специальную систему для управления взаимоотношениями с клиентами, адаптированную для телеком-сектора, и намерены в ближайшее время заключить сделку с первым крупным клиентом.
    Смартфон Apple iPhone
    Число мобильных абонентов превысит население Земли в 2014 году
    10:20 11.11.2013
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    Количество мобильных пользователей превысит количество людей на планете к 2014 году, заявил в интервью Digit.ru cтарший вице-президент и директор по технологиям компании Ericsson Ульф Эвальдссон.
    Ericsson подала патентный иск против Samsung в США
    17:44 27.11.2012
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    Эксперты полагают, что этот иск может сыграть значимую роль в другом масштабном патентном противостоянии - Samsung и Apple.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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