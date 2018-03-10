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    Scorpions

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Музыкант группы Scorpions Клаус Майне
    Scorpions отменили концерты в США из-за болезни вокалиста
    18:45 09.10.2017
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    Как сказано на сайте группы, врачи Лос-Анджелеса посоветовали Клаусу Майне беречь голос, а если он продолжит тур, ему грозит необратимая потеря голоса.
    Джеймс Коттак
    Ударник группы Scorpions вернулся после тюремного заключения в Дубае
    18:22 11.05.2014
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    Барабанщик рок-группы Scorpions Джеймс Коттак, отбывший тюремное заключение в Дубае за оскорбление ислама, вернулся в США, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальной странице группы в Facebook.
    Джеймс Коттак
    Прокуратура Дубая намерена обжаловать приговор барабанщику Scorpions
    17:47 01.05.2014
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    Прокуратура Дубая собирается обжаловать приговор, вынесенный ударнику группы Scorpions Джеймсу Коттаку за оскорбление ислама, посчитав его слишком мягким.
    Scorpions
    Музыканты группы Scorpions приземлились в "Борисполе"
    15:22 23.10.2012
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    Легендарная группа прибыла в Украину в рамках прощального мирового турне. Последнее выступление Scorpions в Киеве состоится 29 октября во Дворце спорта. По словам музыкантов, шоу The final sting станет самым зрелищным за всю историю существования группы.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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