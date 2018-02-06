Масштабное ДТП в Абу-Даби: разбились сразу 44 автомобиля

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Абу-Даби (ОАЭ) в ДТП разбились сразу 44 автомобиля, сообщает во вторник, 6 февраля, издание Khaleej Times.

По предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана.

По данным издания, в результате аварии пострадали 22 человека.

khaleejtimes.com В столице ОАЭ произошла масштабная авария

Полиция города призвала автомобилистов соблюдать осторожность и избегать вождения на высоких скоростях.

Напомним, в результате столкновения маршрутного автобуса, курсировавшего по маршруту Киев — Иванков, и автокрана в нескольких километрах от столицы пострадали пять человек: водитель маршрутки и четыре пассажира.