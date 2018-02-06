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    В мире

    Масштабное ДТП в Абу-Даби: разбились сразу 44 автомобиля

    (обновлено: )166
    По предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана. По данным СМИ, в результате аварии пострадали 22 человека.
    В столице ОАЭ произошла масштабная авария
    khaleejtimes.com/

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Абу-Даби (ОАЭ) в ДТП разбились сразу 44 автомобиля, сообщает во вторник, 6 февраля, издание Khaleej Times.

    По предварительной информации, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана.

    По данным издания, в результате аварии пострадали 22 человека.

    khaleejtimes.com
    В столице ОАЭ произошла масштабная авария

    Полиция города призвала автомобилистов соблюдать осторожность и избегать вождения на высоких скоростях.

    Напомним, в результате столкновения маршрутного автобуса, курсировавшего по маршруту Киев — Иванков, и автокрана в нескольких километрах от столицы пострадали пять человек: водитель маршрутки и четыре пассажира.

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