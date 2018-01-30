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    ОАЭ объявили о создании первого космического госпиталя

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    Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий, заявила представитель министерства здравоохранения ОАЭ.
    Космические новости в фотографиях, ноябрь 2017 года
    © Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министерство здравоохранения ОАЭ объявило о планах создать первый в мире госпиталь в космосе — Emirates Space Hospital, сообщает издание Khaleej Times.

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    Проект станет частью национальной космической программы ОАЭ.

    "Космонавтам будут предоставлять медицинское лечение в космосе, но оно будет контролироваться на Земле с помощью нанотехнологий", — заявила представитель министерства, доктор Култхум аль-Белуши.

    "Телемедицина не будет использоваться только в госпиталях, она будет применяться и в космосе",- отметила она.

    Проект будет запущен вместе с началом миссии ОАЭ на Марсе в 2020 году. Сначала проект госпиталя будет протестирован на Земле.

    Ранее сообщалось, что США собираются в марте испытать новейший компактный атомный реактор для использования на Марсе и Луне.

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