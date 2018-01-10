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    Японский космонавт извинился за "фейк" о том, что он вырос на 9 см

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    Японский космонавт Норисигэ Канаи заявил, что его твит об увеличении роста в космосе на 9 сантиметров стал результатом ошибки в измерениях.
    Японский космонавт Норисигэ Канаи
    Фото Twitter Норисигэ Канаи

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Японский космонавт Норисигэ Канаи, который с декабря находится на Международной космической станции, извинился за "фейковую новость" о том, что в космосе вырос на девять сантиметров.

    На днях Канаи эмоционально написал в Twitter о "важной новости", что его рост в невесомости увеличился "на… на… на… на целых девять сантиметров!" — и это всего лишь за три недели, чего с ним не бывало со школьных времен.

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    New York Times/Misha Friedman
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    "Просто ошибка в измерениях, а стала темой для обсуждения – извините меня за фейковую новость. В спине и пояснице боли нет, исчезла только боль в плечах (японцы традиционно жалуются на боли в плечах от длительной сидячей работы и нервного напряжения), так что я сам тоже думаю, что не вырос на девять сантиметров… Я немного перестал волноваться, что не помещусь в "Союз" на обратной дороге на Землю", — сообщил Канаи в Twitter.

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    Несколькими часами ранее японский космонавт написал, что его твит об увеличении роста стал результатом ошибки в измерениях. Канаи рассказал, что капитан корабля россиянин Антон Шкаплеров засомневался в его данных: "Вырос на девять сантиметров – это что-то слишком много". "После этого я снова замерил (рост), и оказалось около 182 сантиметров, то есть плюс два сантиметра по сравнению с Землей", — написал японский космонавт.

    Он пояснил, что при жизни в условиях невесомости раскрываются промежутки между костями и рост человека увеличивается. Некоторые при этом испытывают боли в пояснице и спине.

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