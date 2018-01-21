наверх
21.01.201809:37
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Видео

    Российский космонавт показал, как летает на пылесосе по МКС

    (обновлено: )31860
    Российский участник экспедиции на МКС снял видео, как он летает по станции на пылесосе под песню Ар Келли I believe I can fly. Испытания пылесоса прошли успешно.
    Российский космонавт Антон Шкаплеров показал, как летает на пылесосе
    Twitter Антона Шкаплерова

    КИЕВ, 21 янв - РИА Новости Украина. Российский космонавт Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров рассказал о своем полете на пылесосе по станции под песню американского музыканта Ар Келли I believe I can fly.

    "Во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса", - написал он на своей странице в Twitter.

    Шкаплеров отметил, что вопрос о том, летают ли космонавты по станции на пылесосе, ему задавали часто.

    "Всегда приходилось отвечать, что не пробовал", - написал он, закрыв этот пробел.

    Смотрите также: Cамый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае

    Ранее японский космонавт Норисигэ Канаи, который с декабря находится на Международной космической станции, сообщил, что подрос на 9 сантиметров за две недели. Правда, потом он извинился за "фейковую новость".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов бензовозы
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Реинтеграция Донбасса. Бортник о "законе об управлении войной". Видео
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Травматическое оружие
    Криминальные войны в Украине
    Операция турецких ВВС"Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире