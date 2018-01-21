Российский космонавт показал, как летает на пылесосе по МКС

КИЕВ, 21 янв - РИА Новости Украина. Российский космонавт Международной космической станции (МКС) Антон Шкаплеров рассказал о своем полете на пылесосе по станции под песню американского музыканта Ар Келли I believe I can fly.

"Во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса", - написал он на своей странице в Twitter.

Очень часто спрашивают, а летаем ли мы на пылесосе по станции? Приходилось отвечать, что не пробовал. А тут во время субботника подумал, что уже третий полет... пора провести летные испытания пылесоса ✌😉🚀 // Flight tests of vacuum cleaner aboard the International Space Station pic.twitter.com/qQpoQx5OLL — Anton Shkaplerov (@Anton_Astrey) 20 января 2018 г.

Шкаплеров отметил, что вопрос о том, летают ли космонавты по станции на пылесосе, ему задавали часто.

"Всегда приходилось отвечать, что не пробовал", - написал он, закрыв этот пробел.

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Ранее японский космонавт Норисигэ Канаи, который с декабря находится на Международной космической станции, сообщил, что подрос на 9 сантиметров за две недели. Правда, потом он извинился за "фейковую новость".