США собираются использовать ядерный реактор в космосе

КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. США собираются в марте испытать новейший компактный атомный реактор для использования на Марсе и Луне, сообщили участники проекта на организованном НАСА брифинге.

Пилотная компактная атомная система создается в рамках проекта НАСА Kilopower, в ней также участвуют министерство энергетики и Национальная администрация по ядерной безопасности США. Разработчики создают энергетическую систему, работающую на принципе ядерного распада. По оценке создателей, она будет давать до 10 киловатт электроэнергии в течение десяти лет. Для сравнения, как отметили в НАСА, такого объема энергии достаточно для полного обеспечения энергией двух семей.

Разработчики рассчитывают, что четырех компактных установок Kilopower будет достаточно, чтобы разбить первый лагерь на удаленной от Земли планете независимо от наличия других источников энергии. Как надеются в НАСА, благодаря инновационной разработке для исследований станут доступны наиболее скрытые от солнечного света участки Марса и Луны — там, где невозможно использование солнечных батарей. В НАСА отмечают, что новый источник энергии будет компактен и эффективен, и подчеркивают, что проект находится в стадии проектирования и отработки технологий.

Прототип новейшей системы разработал исследовательский центр имени Гленна НАСА совместно с Космическим центром имени Маршала, государственной лабораторией в Лос Аламос. Ядро реактора предоставил Центр национальной безопасности Y12. Испытания новой системы были начаты осенью 2017 года в штате Навада.

На первом этапе специалисты проводили тесты ядерного ядра, в январе новая система будет подключена к нему для дальнейших тестов. Как сообщили участники проекта на брифинге в четверг, в марте пройдет испытание полной мощности новой системы, которое будет продолжаться около 28 часов.

Как заявил журналистам один из разработчиков реактора Пэт Маклур (Pat McClure) из лаборатории Лос Аламос, входящей в структуру Национальной администрации по ядерной безопасности США, американские специалисты не уверены в наличии аналогов разрабатываемой ими системы. "У русских всегда была программа космического реактора… Кажется, они делают некоторый прогресс в области новых систем, но финансовая ситуация их подводит. Китайские (специалисты) публиковали статьи на этот счет, но мы не уверены, что реально они делают. Это те две страны, о которых нам известно. Европейцы хотели реактор, но они хотели купить его у русских", — сказал на брифинге Маклур.